En las últimas horas se viralizó un video en el que una de las trapecistas del circo los Hermanos Gasca, que realizaba su acto en la cuerda floja, perdió el equilibrio y cayó a más de 10 metros de altura desatando el pánico entre los asistentes.

El hecho ocurrió durante una función de este domingo 31 de agosto, en Cali, cuando la acróbata, quien vestía un traje azul, realizaba una de las peligrosas maniobras. El angustiante momento quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales.

En las imágenes se ve, que la artista intentaba sentarse cuando perdió el equilibrio y cayó en un colchón que amortiguó el impacto.

La artista que resultó lesionada por la fuerte caída fue identificada como Dayana Rodríguez, de 19 años, de origen colombiano, quien realizaba el acto llamado ‘Los Rodríguez’.

Al respecto, Raúl Gasca, propietario del circo, explicó en declaraciones a medios de comunicación lo que se sabe de la trapecista: "Dayana Rodríguez está en perfecto estado (...) debido a la caída no sabía ni dónde estaba ni qué había pasado, entonces la sacaron en camilla y fue un momento aparatoso, entraron los paramédicos", expresó.

“Tras bambalinas ella se recuperó, se puso de pie y no le dolía nada (...) no fue llevada a un centro asistencial porque nosotros en el circo tenemos paramédicos, entonces inmediatamente entraron los paramédicos, por cierto eran varios, la atendieron, la llevaron atrás y vieron que no tenía nada, se levantó, se movió, le hicieron sus chequeos de rutina y no fue necesario llevarla a un centro asistencial”, agregó Gasca, quien aseguró que la trapecista es su ahijada.

Captura de video

Sobre lo que contó la acrobata, el propietario del Circo de los Hermanos Gasca señaló que “ella estaba haciendo el acto normal y de repente sintió que se fue para un lado y perdió el conocimiento, eso es de lo que se acuerda”.

Respondió a quienes cuestionan la falta de protocolos de seguridad: “El circo es así, el circo es riesgo, aquí donde estoy yo Raúl Gasca tengo varias lesiones, porque el circo no es fácil, la gente paga una boleta para ver cosas extraordinarias, la gente no paga para ver un tipo que camine, no sé, por una cuerda que esté a medio metro, entonces la gente no paga por eso, la gente paga por ver cosas extraordinarias”, afirmó.

Asimismo, aclaró que este tipo de actos en la cuerda floja se hacen sin ninguna protección.

“En el Circo Hermanos Gasca intentamos ser muy profesionales, Y obviamente en la medida que más se pueda, minimizar el riesgo. Pero en el circo siempre va a haber riesgo, porque eso es parte del circo. Ese acto normalmente lo hacen sin ninguna protección. Se suben a 8, 10 metros de altura, caminan por una cuerda sin ni siquiera un colchón abajo. Nosotros, como circo Gasca, ponemos un colchón de seguridad, porque sabemos que puede pasar algo en cualquier momento”, explicó.