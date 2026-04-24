En las últimas horas fue publicada en la página de aspirantes a la Presidencia la hoja de vida de María Eugenia Garzón, pareja sentimental del ministro de Hacienda, Germán Ávila, para dirigir la Caja Honor o Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía.

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Aunque no ha sido nombrada oficialmente, desde ya su nombre causa polémica a nivel nacional, ya que Garzón manejaría $10 billones en créditos de vivienda destinados a los uniformados, en caso que sea ratificada como gerente general de la entidad.

María Eugenia Garzón cuenta con una trayectoria de 26 años en la cooperativa Confiar, donde fue gerente de crédito hasta 2023, como consta en la página de la Presidencia.

Es graduada de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa y tiene una especialidad en Gestión Financiera Empresarial. Cabe señalar que no hay más registros sobre otro cargo que haya ocupado en la esfera pública.

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Tras el anuncio, personajes políticos se pronunciaron, entre ellos el ex viceministro de Defensa Gustavo Niño: “Caja Honor gestiona activos que superan los $ 10 billones. Es una entidad que vive sin recursos de el Estado, solamente un 4% de subsidios que otorga el Gobierno nacional. Es el ahorro de más de 390.000 afiliados. Manejar esta cifra requiere una pericia técnica y financiera del más alto nivel, no solo cercanía política”, señaló en su cuenta de X.

El exfuncionario aseguró que esta caja cada año entrega alrededor de 20.000 créditos de vivienda.