La segunda parte de la temporada 2 de la serie ‘Merlina’ ya calienta motores. A pocas horas del estreno de los últimos cuatro episodios, Netflix compartió el primer vistazo de la cantante y actriz Lady Gaga en el papel de Rosaline Rotwood.

La estrella hará una aparición especial en la segunda parte que estrena este 3 de septiembre.

La ganadora del Óscar posó en la fotografía junto a Dedos, el peculiar secuaz de Merlina, interpretada por Jenna Ortega, en algo que Netflix calificó como “una visión venenosa”.

Es de anotar que la artista ha sido cercana a la superproducción de la plataforma de streaming para la que estrenará una nueva canción titulada ‘The Dead Dance’ y en días pasados contó detalles de este trabajo.

“Me lo pasé muy bien trabajando en la segunda temporada de “Merlina”, aunque solo fuera una pequeña parte del programa. Me encantó trabajar con Tim Burton, Jenna y todos los que están aquí, es increíble. Gracias”, dijo a la cantante y aseguró que la canción “está al caer”.

En esta segunda temporada Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos.

Esta temporada, deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante. Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural.

Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina, junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton.

La serie se estrenó en 2022 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global sin precedentes, alcanzando el puesto #1 en la lista de series en inglés más populares de todos los tiempos de Netflix y permaneciendo durante 20 semanas en el Top 10 Global. Basada en los personajes creados por Charles Addams y reinventada para una nueva generación.

