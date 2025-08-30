Ya está en cartelera en Colombia ‘Sketch: Dibujos imaginarios’, el debut en largometraje del director Seth Worley. La cinta presenta a Taylor Wyatt, un padre viudo interpretado por Tony Hale, cuya hija Amber encuentra en el dibujo una manera de sobrellevar la ausencia de su madre. El problema comienza cuando los personajes de sus cuadernos cobran vida y empiezan a alterar la realidad del pequeño pueblo en el que viven.

El resultado es una película que combina aventura y comedia con un trasfondo emocional que toca temas universales como el duelo, la creatividad y la unión familiar.

El peso dramático recae en Tony Hale, conocido por sus papeles en Arrested Development y Veep, quien aquí se enfrenta a un registro distinto: el de un padre que debe reconstruir su vida junto a sus hijos. Lo acompañan Bianca Belle como Amber, la hija artista cuyas creaciones desatan el caos, y Kue Lawrence en el papel de Jack, el hermano que intenta mantener la calma en medio de la tormenta.

Santa Bárbara Films/Cortesía

Una historia personal

El proyecto, según su equipo, nació como una idea pequeña pero con una gran carga emocional. Hale lo resume con entusiasmo: “Ha sido un viaje muy difícil, pero realmente hermoso. Hay varias ocasiones en las que hemos proyectado la película y alguien se me ha acercado y me ha dicho: ‘Perdí a un padre cuando tenía la edad de Amber, y lo hiciste bien. Así es como se siente’. Y nunca me preparé para que esto sucediera, porque es algo profundamente conmovedor poder conectar emocionalmente con extraños sobre algo, especialmente para mí, que es algo tan personal”.

El actor también destacó la satisfacción de ver cómo la película superó las expectativas iniciales: “Nunca había sentido tal euforia de logro porque algo en lo que ambos creíamos tan fuertemente, que cobrara vida y saber que íbamos a estar realmente orgullosos de ello. Y eso, hasta el día de hoy, probablemente sea una de mis mayores alegrías en mi carrera”.

Más allá de los efectos visuales y las criaturas que saltan de las páginas al mundo real, Sketch: Dibujos imaginarios propone una mirada íntima sobre la pérdida y la forma en que el arte puede convertirse en refugio. Con un tono accesible para toda la familia, la película consigue equilibrar la aventura fantástica con momentos de auténtica emoción.

En su estreno en Colombia, la cinta se perfila como una opción para quienes buscan una historia distinta, capaz de entretener mientras recuerda la importancia de la imaginación como herramienta para sanar.

