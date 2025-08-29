Ya tenemos los nominados a los Premios Macondo que exaltan lo mejor del cine nacional. En la noche del jueves en la ciudad de Bogotá, la Academia Colombiana de Cine presentó a las películas que competirán por los anhelados galardones.
Así pues, la ópera prima de la actriz y directora Patricia Castañeda, ‘Estimados señores’, que cuenta la historia del voto femenino en el país, es la más nominada con 12 postulaciones.
‘Malta’ con 7 nominaciones, ‘Matrioshka’, ‘Uno, entre el oro y la muerte’, ‘La ciénaga entre el mar y la tierra’ y ‘Mi Bestia con 5’ también están en la pelea.
Las nominaciones y los ganadores son escogidos de manera autónoma y democrática por los miembros que conforman la Academia Colombiana de Cine en la actualidad.
Estas películas emprenden una gira, durante septiembre y octubre, con la iniciativa Rumbo a los Macondo , que realiza proyecciones gratuitas de las películas nominadas en las salas de Procinal del departamento de Antioquia, dando la posibilidad de que todos puedan acceder a la magia del cine colombiano.
La gala de premiación se realizará el 2 de noviembre de 2025 en el Teatro Metropolitanos de Medellín, presentados por los actores Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan, con transmisión en vivo por TNT, HBO Max y los ocho canales regionales colombianos.
Los nominados
MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
- ESTIMADOS SEÑORES - El Circo Film, Ágora Films
- MALTA - Perro de Monte
- LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA - Mago Films S.A.S
- UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
- LA SALSA VIVE - 64A Films S.A.S.
- EL PANTERA - Planeador Films
- ALMA DEL DESIERTO - Guerrero Films
- CHOIBÁ LA DANZA DE LA BALLENA YUBARTA - Canoa Films, Ruge Films
MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO
- AÚN ESTOY AQUÍ (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil
- El 47 - España
- PEPE - República Dominicana
- EL ECO - México
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
- OCASO - Sugarmind Films & Arts
- CUERPO DE ESTA SOMBRA - Stefany Jaramillo Pinto
- QUEBRANTO - Issabella Rozo Gonzalez
- TAPIR MEMORIES - Pedro Nel Cabrera Vanegas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
- UN DÍA DE MAYO - Rara Cine
- MALICIA - La Montaña Cine
- NEA - Códigos Global
- UN PÁJARO VOLÓ - BØlier Films
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
- PIRSAS - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres
- ESTAMOS EN EL MAPA - Resonancias producciones
- TIERRA ENCIMA - Vuelco
- BANDERA ROJA - RTVCPlay / Guerrero Films
MEJOR DIRECCIÓN
- Camila Beltrán - MI BESTIA
- Natalia Santa - MALTA
- Jorge Forero - MATRIOSHKA
- Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES
MEJOR GUION
- Natalia Santa - MALTA
- Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES
- Jorge Forero / Tatiana Andrade - MATRIOSHKA
- Camila Beltrán / Silvina Schnicer - MI BESTIA
MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO
- Juan Pablo Barragán - LA SOMBRA DEL JUEZ
- Juan Pablo Urrego - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE
- Manolo Cruz Urrego - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA
- Jairo Camargo - ASALTO AL MAYOR
MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA
- Vicky Hernández - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA
- Julieth Restrepo - ESTIMADOS SEÑORES
- Marcela Mar - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE
- Estefanía Piñeres - MALTA
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Emmanuel Restrepo - MALTA
- Claudio Cataño - ESTIMADOS SEÑORES
- Hernan Cabiativa - ENTREVISTA LABORAL
- Jorge Cao - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Paula Castaño - ESTIMADOS SEÑORES
- Barbara Perea - ESTIMADOS SEÑORES
- Juana Arboleda - LA NIÑA Y EL CAZADOR
- Patricia Tamayo - MALTA
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
- Lola Gómez - MATRIOSHKA
- Mauricio Vidal - LA SALSA VIVE
- Luciana Riso - LA PIEL EN PRIMAVERA
- Sergio Garcia Moreno - ESTIMADOS SEÑORES
MEJOR SONIDO
(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
- Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vasquez /
- Alejandro Escobar - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE
- Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez - POSITIVO NEGATIVO
- Germán Daniel León - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA
- César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal /
- Carlos Segovia - LA SALSA VIVE
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
- Gustavo García - EL PANTERA
- Andres Soto / Maria Linares - COLIBRÍ
- Andrés Martínez - ENTREVISTA LABORAL
- Isabel Ramírez Ocampo - IGUALADA
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
- Daniel Carvajalino - AGUA SALÁ
- Maria Linares - MATRIOSHKA
- Felipe Tellez - ESTIMADOS SEÑORES
- Camilo Sanabria - LA SOMBRA DEL JUEZ
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
- Luz Helena Cárdenas - MI BESTIA
- Julian Grijalba - MALTA
- Juliana Hoyos - LA PIEL EN PRIMAVERA
- Carmen Latorre - ESTIMADOS SEÑORES
MEJOR MAQUILLAJE
- Lina Cadavid - MI BESTIA
- Manuela Muñoz - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE
- Gabriela Iglesias - COLIBRÍ
- Yenny Zuluaga - ESTIMADOS SEÑORES
MEJOR MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
- Marcela Gómez - LA PIEL EN PRIMAVERA
- Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán - MI BESTIA
- Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - ESTIMADOS SEÑORES
- Lili Cabrejo - MATRIOSHKA
MEJORES VFX
- Andrés Valencia - EN LO PROFUNDO
- Roberto Montoya - LA NIÑA Y EL CAZADOR
- Luis Agamez - LA SOMBRA DEL JUEZ
- Fausto Miguel Díaz Pasmiño - LO PEOR HASTA EL MOMENTO
MEJOR MONTAJE
- Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez - EL PANTERA
- María Alejandra Briganti / Carlos Cordero - NOSOTRAS
- Maria Clara García - LA SALSA VIVE
- Nicolás Herran - CHOIBÁ LA DANZA DE LA BALLENA YUBARTA