Ya tenemos los nominados a los Premios Macondo que exaltan lo mejor del cine nacional. En la noche del jueves en la ciudad de Bogotá, la Academia Colombiana de Cine presentó a las películas que competirán por los anhelados galardones.

Así pues, la ópera prima de la actriz y directora Patricia Castañeda, ‘Estimados señores’, que cuenta la historia del voto femenino en el país, es la más nominada con 12 postulaciones.

‘Malta’ con 7 nominaciones, ‘Matrioshka’, ‘Uno, entre el oro y la muerte’, ‘La ciénaga entre el mar y la tierra’ y ‘Mi Bestia con 5’ también están en la pelea.

Las nominaciones y los ganadores son escogidos de manera autónoma y democrática por los miembros que conforman la Academia Colombiana de Cine en la actualidad.

Estas películas emprenden una gira, durante septiembre y octubre, con la iniciativa Rumbo a los Macondo , que realiza proyecciones gratuitas de las películas nominadas en las salas de Procinal del departamento de Antioquia, dando la posibilidad de que todos puedan acceder a la magia del cine colombiano.

La gala de premiación se realizará el 2 de noviembre de 2025 en el Teatro Metropolitanos de Medellín, presentados por los actores Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan, con transmisión en vivo por TNT, HBO Max y los ocho canales regionales colombianos.

Los nominados

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

ESTIMADOS SEÑORES - El Circo Film, Ágora Films

MALTA - Perro de Monte

LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA - Mago Films S.A.S

UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE - Clover Studios

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

LA SALSA VIVE - 64A Films S.A.S.

EL PANTERA - Planeador Films

ALMA DEL DESIERTO - Guerrero Films

CHOIBÁ LA DANZA DE LA BALLENA YUBARTA - Canoa Films, Ruge Films

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO

AÚN ESTOY AQUÍ (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil

El 47 - España

PEPE - República Dominicana

EL ECO - México

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

OCASO - Sugarmind Films & Arts

CUERPO DE ESTA SOMBRA - Stefany Jaramillo Pinto

QUEBRANTO - Issabella Rozo Gonzalez

TAPIR MEMORIES - Pedro Nel Cabrera Vanegas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

UN DÍA DE MAYO - Rara Cine

MALICIA - La Montaña Cine

NEA - Códigos Global

UN PÁJARO VOLÓ - BØlier Films

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

PIRSAS - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres

ESTAMOS EN EL MAPA - Resonancias producciones

TIERRA ENCIMA - Vuelco

BANDERA ROJA - RTVCPlay / Guerrero Films

MEJOR DIRECCIÓN

Camila Beltrán - MI BESTIA

Natalia Santa - MALTA

Jorge Forero - MATRIOSHKA

Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR GUION

Natalia Santa - MALTA

Patricia Castañeda - ESTIMADOS SEÑORES

Jorge Forero / Tatiana Andrade - MATRIOSHKA

Camila Beltrán / Silvina Schnicer - MI BESTIA

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Juan Pablo Barragán - LA SOMBRA DEL JUEZ

Juan Pablo Urrego - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE

Manolo Cruz Urrego - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

Jairo Camargo - ASALTO AL MAYOR

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Vicky Hernández - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

Julieth Restrepo - ESTIMADOS SEÑORES

Marcela Mar - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE

Estefanía Piñeres - MALTA

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Emmanuel Restrepo - MALTA

Claudio Cataño - ESTIMADOS SEÑORES

Hernan Cabiativa - ENTREVISTA LABORAL

Jorge Cao - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Paula Castaño - ESTIMADOS SEÑORES

Barbara Perea - ESTIMADOS SEÑORES

Juana Arboleda - LA NIÑA Y EL CAZADOR

Patricia Tamayo - MALTA

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Lola Gómez - MATRIOSHKA

Mauricio Vidal - LA SALSA VIVE

Luciana Riso - LA PIEL EN PRIMAVERA

Sergio Garcia Moreno - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR SONIDO

(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vasquez /

Alejandro Escobar - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE

Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez - POSITIVO NEGATIVO

Germán Daniel León - LA CIÉNAGA ENTRE EL MAR Y LA TIERRA

César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal /

Carlos Segovia - LA SALSA VIVE

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Gustavo García - EL PANTERA

Andres Soto / Maria Linares - COLIBRÍ

Andrés Martínez - ENTREVISTA LABORAL

Isabel Ramírez Ocampo - IGUALADA

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Daniel Carvajalino - AGUA SALÁ

Maria Linares - MATRIOSHKA

Felipe Tellez - ESTIMADOS SEÑORES

Camilo Sanabria - LA SOMBRA DEL JUEZ

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Luz Helena Cárdenas - MI BESTIA

Julian Grijalba - MALTA

Juliana Hoyos - LA PIEL EN PRIMAVERA

Carmen Latorre - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR MAQUILLAJE

Lina Cadavid - MI BESTIA

Manuela Muñoz - UNO, ENTRE EL ORO Y LA MUERTE

Gabriela Iglesias - COLIBRÍ

Yenny Zuluaga - ESTIMADOS SEÑORES

MEJOR MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Marcela Gómez - LA PIEL EN PRIMAVERA

Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán - MI BESTIA

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - ESTIMADOS SEÑORES

Lili Cabrejo - MATRIOSHKA

MEJORES VFX

Andrés Valencia - EN LO PROFUNDO

Roberto Montoya - LA NIÑA Y EL CAZADOR

Luis Agamez - LA SOMBRA DEL JUEZ

Fausto Miguel Díaz Pasmiño - LO PEOR HASTA EL MOMENTO

MEJOR MONTAJE