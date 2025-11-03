El cine colombiano tuvo su gran noche. Este domingo se entregaron los Premios Macondo, galardones que reconocen lo mejor del cine nacional. En el emblemático Teatro Metropolitano de Medellín, se celebró la edición número XIII, un reconocimiento otorgado por la Academia Colombiana de Cine que reconoce y celebra la excelencia en el cine nacional, destacando sus logros artísticos, técnicos y narrativos, con Estimados señores, la obra de Patricia Castañeda como la más galardonada con 9 premios.

Junto a las celebridades del cine nacional, y gracias al apoyo de aliados clave como la Alcaldia de Medellín, Satena, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica - CNACC, EGEDA Colombia, entre otros, la noche se convirtió en un homenaje a lo mejor del cine colombiano.

Desde septiembre se llevaron a cabo los Semilleros Macondo, espacios de formación virtuales y presenciales dirigidos por nominados en distintas especialidades del cine como música original, actuación, maquillaje, diseño de producción, vestuario, montaje y efectos visuales.

Paralelamente, se realizaron proyecciones gratuitas de las películas nominadas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo las Unidades de Vida Articulada (UVAs) y el Parque de los Deseos, acercando el cine colombiano a diversos públicos y territorios.

El día previo a la ceremonia, la agenda de los Premios Macondo incluyó actividades académicas y encuentros con los nominados, como los Conversatorios de actrices y actores, el Cóctel de la moda y el cine, gracias a AVAComs y la Cena de nominados, en colaboración con EGEDA Colombia y La Herencia.

Estos espacios diseñados para fortalecer los lazos entre los distintos sectores creativos y propiciar conversaciones en torno al arte, la cultura y la industria audiovisual nacional, consolidaron a Medellín como epicentro de encuentro, aprendizaje y celebración del talento cinematográfico del país.

Estos son los ganadores por categoría:

MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

Estimados señores - El Circo Film, Ágora Films

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

La salsa vive - 64A Films, Cinematic

MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO

Aún estoy aquí (Ainda estou aquí) - Brasil

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Tapir memories - Pedro Nel Cabrera Vanegas

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Un día de mayo - Rara Cine

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Pirsas - Jaime E. Manrique / Angélica María Torres

MEJOR DIRECCIÓN

Patricia Castañeda - Estimados señores

MEJOR GUION

Natalia Santa - MaltaPatricia Castañeda - Estimados señores

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Manolo Cruz - La ciénaga entre el mar y la tierra

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Vicky Hernández - La ciénaga entre el mar y la tierra

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Emmanuel Restrepo - Malta

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Paula Castaño - Estimados señores

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Sergio Garcia Moreno - Estimados señores

MEJOR SONIDO(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

César Salazar / Felipe Rayo / Charles Allen Brownley III / Enrique Larreal /Carlos Daniel Segovia / Simón Jaramillo - La salsa vive

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Gustavo García - El Pantera

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Maria Linares - MatrioshkaFelipe Tellez - Estimados señores

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Carmen Latorre - Estimados señores

MEJOR MAQUILLAJE

Yenny Zuluaga - Estimados señores

MEJOR MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - Estimados señores

MEJORES VFX

Roberto Montoya - La niña y el cazador

MEJOR MONTAJE

Maria Clara Guzmán / Gabriel Baudet / Jorge Reyes – La salsa vive

PREMIO MACONDO DE HONOR

Gloria Triana - Directora y guionista

PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS DEL CINE

Rito Alberto Torres - Gestor cultural

PREMIO MACONDO DEL PÚBLICO

Uno, entre el oro y la muerte - Clover Studios

PREMIO MACONDO SOSTENIBLE

Uno, entre el oro y la muerte - Clover Studios