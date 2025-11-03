El cine colombiano tuvo su gran noche. Este domingo se entregaron los Premios Macondo, galardones que reconocen lo mejor del cine nacional. En el emblemático Teatro Metropolitano de Medellín, se celebró la edición número XIII, un reconocimiento otorgado por la Academia Colombiana de Cine que reconoce y celebra la excelencia en el cine nacional, destacando sus logros artísticos, técnicos y narrativos, con Estimados señores, la obra de Patricia Castañeda como la más galardonada con 9 premios.
Junto a las celebridades del cine nacional, y gracias al apoyo de aliados clave como la Alcaldia de Medellín, Satena, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica - CNACC, EGEDA Colombia, entre otros, la noche se convirtió en un homenaje a lo mejor del cine colombiano.
Desde septiembre se llevaron a cabo los Semilleros Macondo, espacios de formación virtuales y presenciales dirigidos por nominados en distintas especialidades del cine como música original, actuación, maquillaje, diseño de producción, vestuario, montaje y efectos visuales.
Paralelamente, se realizaron proyecciones gratuitas de las películas nominadas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo las Unidades de Vida Articulada (UVAs) y el Parque de los Deseos, acercando el cine colombiano a diversos públicos y territorios.
El día previo a la ceremonia, la agenda de los Premios Macondo incluyó actividades académicas y encuentros con los nominados, como los Conversatorios de actrices y actores, el Cóctel de la moda y el cine, gracias a AVAComs y la Cena de nominados, en colaboración con EGEDA Colombia y La Herencia.
Estos espacios diseñados para fortalecer los lazos entre los distintos sectores creativos y propiciar conversaciones en torno al arte, la cultura y la industria audiovisual nacional, consolidaron a Medellín como epicentro de encuentro, aprendizaje y celebración del talento cinematográfico del país.
Estos son los ganadores por categoría:
MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
Estimados señores - El Circo Film, Ágora Films
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
La salsa vive - 64A Films, Cinematic
MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO
Aún estoy aquí (Ainda estou aquí) - Brasil
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
Tapir memories - Pedro Nel Cabrera Vanegas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
Un día de mayo - Rara Cine
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
Pirsas - Jaime E. Manrique / Angélica María Torres
MEJOR DIRECCIÓN
Patricia Castañeda - Estimados señores
MEJOR GUION
Natalia Santa - MaltaPatricia Castañeda - Estimados señores
MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO
Manolo Cruz - La ciénaga entre el mar y la tierra
MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA
Vicky Hernández - La ciénaga entre el mar y la tierra
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Emmanuel Restrepo - Malta
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Paula Castaño - Estimados señores
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Sergio Garcia Moreno - Estimados señores
MEJOR SONIDO(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
César Salazar / Felipe Rayo / Charles Allen Brownley III / Enrique Larreal /Carlos Daniel Segovia / Simón Jaramillo - La salsa vive
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Gustavo García - El Pantera
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Maria Linares - MatrioshkaFelipe Tellez - Estimados señores
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Carmen Latorre - Estimados señores
MEJOR MAQUILLAJE
Yenny Zuluaga - Estimados señores
MEJOR MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - Estimados señores
MEJORES VFX
Roberto Montoya - La niña y el cazador
MEJOR MONTAJE
Maria Clara Guzmán / Gabriel Baudet / Jorge Reyes – La salsa vive
PREMIO MACONDO DE HONOR
Gloria Triana - Directora y guionista
PREMIO MACONDO A LOS OFICIOS DEL CINE
Rito Alberto Torres - Gestor cultural
PREMIO MACONDO DEL PÚBLICO
Uno, entre el oro y la muerte - Clover Studios
PREMIO MACONDO SOSTENIBLE
Uno, entre el oro y la muerte - Clover Studios