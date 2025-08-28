Emma Stone brilla en la brutal ‘Bugonia’, de Yorgos Lanthimos, que compite por el León de Oro en Venecia y que juega con la idea de si existen los extraterrestres, algo en lo que la actriz fue muy clara: “Lo reconozco y lo digo, creo en los extraterrestres”.

Lea La magia de ‘La Bella Durmiente’ regresa a la gran pantalla con el Ballet de la Ópera de París

Entre risas, la actriz aseguró en la rueda de prensa de presentación del filme que se enamoró “locamente” del programa ‘Cosmos’ y de la filosofía de su creador, Carl Sagan, una de sus personas favoritas del mundo.

“Él creía profundamente que la idea de que estemos solos en este vasto universo en expansión es bastante narcisista”, afirmó la actriz, aunque también precisó que eso no quiere decir que alguna inteligencia superior nos esté observando, que era la pregunta que se le había formulado.

Aquí El documental sobre Juan Gabriel en Netflix estrenará el 30 de octubre

En ‘Bugonia’, que es un remake del filme surcoreano ‘Save the green planet!’ (2003), de Jang Joon-Hwan, la actriz es una agresiva ejecutiva que es secuestrada por Teddy, un trabajador de su compañía -al que interpreta Jesse Plemons- que cree que es una extraterrestre, lo que deriva en una espiral de violencia.

La película va más allá del lado extraterrestre, es una historia que refleja el mundo actual y reflexiona sobre lo poco que sabemos de los demás en una sociedad dominada por las redes sociales y en la que es difícil discernir lo que es real de lo que no lo es.

Además ‘Un poeta’, el gran estreno del cine colombiano

Jacopo Salvi/Cortesía La Biennale di Venezia - Foto ASAC

“Estamos en una época en la que es difícil saber con quien te relacionas”, dijo Stone, que se puso como ejemplo al señalar que “la persona que viene aquí y la persona que está con mi familia y amigos son diferentes”.

“¿Cómo sabéis que yo no soy una extraterrestre?”, afirmó divertida a los periodistas.

También Werner Herzog recibe el anhelado León de Oro de manos de Francis Ford Coppola

Con ese concepto es con el que juega la película, el no conocer realmente a las personas que tienes alrededor y a las que detentan el poder.

“Desafortunadamente mucha de la distopía de este filme no es ficticia, refleja el mundo real”, señaló por su parte Lanthimos, para quien al hablar de distopía le vienen a la mente imágenes futuristas.

Lea Cate Blanchett, Tilda Swinton y un reaparecido Coppola estrenan la alfombra roja veneciana

Pero, agregó, “lo que cuenta esta película está pasando ahora, la humanidad se está enfrentando, la gente se pregunta si estamos en el camino correcto...la tecnología, la Inteligencia artificial, las guerras, el cambio climático, la negación de todas estas cosas para mí es un reflejo de nuestros tiempos”.

Una película que partía de una idea ya existente y cuyo guion no escribió el director, que sin embargo se declaró seducido por una historia que es muy entretenida y a la vez tiene un impacto enorme y provoca mucha reflexión.

Aquí La tercera temporada de ‘Monster’ contará la historia del asesino Ed Gein

Por eso confió en que su película haga pensar a la gente en todo lo que pasa en el mundo actualmente.

Con ‘Bugonia’, Lanthimos tratará de conseguir su segundo León de Oro tras el recibido en 2023 por ‘Poor Things’ (‘Pobres criaturas’), filme en el que también trabajó con Emma Stone, que se ha convertido en el rostro más habitual de su cine.

Jacopo Salvi/Cortesía La Biennale di Venezia - Foto ASAC

Además Austin Butler, Zoë Kravitz y Bad Bunny se pierden en el caos neoyorquino en ‘Atrapado Robando’

“Me encanta el material que Yorgos me propone, la historia y los compañeros. Todos los que estamos aquí hemos trabajado muchas veces con él (...) tienes esa sensación de que es un ambiente seguro que te permite explorar porque sabes que esta gente es tu familia, ya sé que se dice muchas veces, pero es así”, señaló Stone.

Para ella, todo lo que ha hecho en su vida profesional ha sido para poder trabajar en este tipo de proyectos. “Es un sueño, esta historia refleja nuestro mundo, nuestra época, es fascinante, emocionante, divertida, perturbadora...”.

También Fallece el actor español Eusebio Poncela, protagonista de ‘La ley del deseo’ de Almodóvar

Mientras que para su compañero de reparto, Jesse Plemons, el filme podría “no ser el más adecuado para la gente que no le gusta la violencia”. “Pero creo que no podemos cerrar los ojos a las cosas que nos dan miedo, es una forma como actor de enfrentarme a las cosas difíciles de entender, es un riesgo obviar a estas personas (en referencia a su personaje) porque son humanas”, dijo.

El filme trata de ser arte y entretenimiento, algo cada vez más duro de conseguir, en opinión de Lanthimos, que lamentó que “hacer películas es algo cada vez más desafiante” y más complicado conseguir financiación para “las películas independientes que no solo buscan el éxito”.

Lea ‘He said, She said: Blake Lively vs Justin Baldoni’: el documental que revela detalles de la polémica batalla legal