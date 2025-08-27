El cine de Darren Aronofsky siempre ha oscilado entre lo visceral y lo poético. Desde Requiem for a Dream hasta La Ballena, su estilo ha sido sinónimo de intensidad emocional. Sin embargo, su nueva película, Atrapado Robando, es otra cosa: un thriller frenético, oscuro y a la vez hilarante, ambientado en el Nueva York de los noventa, con un reparto que parece salido de un sueño improbable.

Austin Butler como un beisbolista fracasado, Zoë Kravitz como la mujer que lo empuja a recomponerse, Regina King en la piel de una detective, Matt Smith convertido en un punk con mohicano… y, sí, Bad Bunny como un narcotraficante puertorriqueño con mucho estilo.

La trama arranca con algo tan trivial como cuidar un gato. Hank (Butler), un ex prodigio del béisbol venido a menos, trabaja como bartender en el East Village. Cuando su vecino Russ (Smith), un punk desencantado, le pide que cuide a su gato Bud, todo se complica: mafias rusas, gánsteres ortodoxos y un narco boricua lo convierten en su objetivo. Lo que empieza como una obligación doméstica se transforma en una odisea urbana a vida o muerte.

this might be the poster for my films that i will treasure most. (minus james jean ofc) pic.twitter.com/oJzTB8Skyz — darren aronofsky (@DarrenAronofsky) August 25, 2025

“Se ve inmerso en unas circunstancias locas, generadoras de una lucha a muerte. Esto es como un desfibrilador que le empuja nuevamente a la vida”, confesó Butler sobre su personaje.

Para el actor de Elvis y Dune: Part Two, trabajar con Aronofsky era un sueño largamente acariciado: “Desde niño, mi obsesión consistía en querer trabajar con Darren”. El director, por su parte, asegura que en Hank hay mucho de Butler mismo: “Por lo general interpreta a personajes increíbles detrás de los cuales desaparece. Pero hay mucho de él en este papel”.

Niko Tavernise/Cortesía Sony Pictures Pavel (Nikita Kukushkin, left), Colorado (Bad Bunny, top center), and Aleksei (Yuri Kolokolnikov, left) rough up Hank (Austin Butler, bottom center) in Columbia Pictures CAUGHT STEALING.

Elenco de primer nivel

Zoë Kravitz le da vida a Yvonne, una paramédica que se convierte en el contrapeso emocional de Hank. Para ella, el personaje va más allá del romance: “Yvonne es muy empática. Le gusta cuidar a otra gente, incluyendo a Hank. No lo consigue del todo, pero lo intenta”. Aronofsky coincide: la chispa entre ambos actores sostiene buena parte de la película.

El elemento cómico y caótico lo aporta Matt Smith como Russ, ese vecino que desata la tormenta con un simple favor. “No sé por qué, pero ésta me pareció la clase de película que sólo Darren podría dirigir. Mi personaje me pareció realmente vívido, y yo pensé: ‘Vaya, ¡qué buena oportunidad para peinarme al estilo mohicano!’”, bromeó el actor de House of the Dragon.

Regina King, en cambio, pone la seriedad en el relato como la detective Roman, que advierte a Hank de los enemigos que lo acechan. Para darle veracidad a su papel, se inspiró en una policía real de Nueva York: “Jackie me hizo visualizar el estilo policíaco de finales de los noventa, específicamente en lo concerniente a una mujer negra. Presté mucha atención a la manera de hablar de mi personaje, porque en Nueva York cada barrio tiene sus propios matices”.

Y en medio de todos estos rostros consagrados, aparece Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny, como Colorado, un narcotraficante con vínculos rusos. “Colorado es un puertorriqueño que vive en Nueva York. Es un timador, josea el peso, hace lo que sea para vivir como le da la gana. Le gustan las joyas, la ropa de marca. Él sólo hace su trabajo, por eso busca lo que Hank tiene”, explicó el artista. Para él, el papel tuvo un valor especial: “Es la primera vez que encarno a un personaje con raíces puertorriqueñas. Ha sido una experiencia que me ha hecho sentir más identificado, incluso pude ser yo mismo al aportar un cierto argot”.

Pero la verdadera estrella inesperada es Bud, el gato interpretado por Tonic, un felino rescatado que ya había trabajado en Pet Sematary. Butler recuerda que entre escena y escena siempre buscaba cuidar el vínculo: “Debo darle algo de comer porque no quiero que piense que no somos amigos”, decía cada vez que debía gritarle al animal.

Niko Tavernise/Cortesía Sony Pictures Yvonne (Zoë Kravitz) and Hank (Austin Butler) connect back at Hanks apartment in Columbia Pictures CAUGHT STEALING. photo by: Niko Tavernise

De vuelta a casa

Más allá de la trama, ‘Atrapado Robando’ es también un homenaje personal de Aronofsky a su ciudad. El East Village de los noventa, con su punk, su graffiti y sus bares de mala muerte, es el telón de fondo. “Considero que la Ciudad de Nueva York en los años noventa supuso la cúspide de la humanidad. Era inocente, sólo nos preocupaba el cambio de milenio, el hip-hop sonaba en todos lados, el grunge alcanzaba su apogeo… Una gran época para estar vivo”, recuerda el director.

El rodaje aprovechó locaciones reales: Coney Island, Brighton Beach, Flushing Meadows, y hasta una persecución filmada con drones atravesando el Puente de Manhattan con permisos inéditos. “Fue la primera vez que un dron voló a través del Puente Manhattan con permiso otorgado”, destacó el equipo.

La autenticidad no solo está en las locaciones. Vincent D’Onofrio y Liev Schreiber, que interpretan a dos mafiosos judíos ortodoxos, convivieron con familias jasídicas para aprender rezos y yiddish. D’Onofrio lo resume así: “Si no conoces una cultura a fondo, te perderás los más bellos aspectos y rasgos que ésta posee”.

Niko Tavernise/Cortesía Sony Pictures Director Darren Aronofsky and Austin Butler on the New York set of Columbia Pictures CAUGHT STEALING. photo by: Niko Tavernise

Como si todo esto no bastara, Aronofsky invitó a la banda británica Idles a componer canciones originales e incluso a interpretar la banda sonora creada por Rob Simonsen. “No sé si en alguna otra ocasión un grupo de rock ha tocado la música de un compositor para cine, pero esto despliega una auténtica sensación punk”, explicó el director.

En última instancia, Atrapado Robando es el caos condensado: violencia, comedia, romance, gatos, mafias y punk. Pero, sobre todo, es una declaración de amor a Nueva York y al cine como experiencia total. Aronofsky lo resume sin rodeos: “Quise realizar una película que resultase muy divertida, que durante dos horas pudiera distraerte totalmente, centrar tu atención y hacerte pasar un gran rato en la sala de cine”.

