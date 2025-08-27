La batalla legal de los últimos años en Hollywood sigue generando documentales a su alrededor. Universal+ anunció el estreno el 2 de septiembre en Latinoamérica de ‘He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni’, el documental que examina la demanda que realizó la actriz Blake Lively (Gossip Girl, Green Lantern) contra el actor y director Justin Baldoni (Jane the Virgin, Five Feet Apart), a quien denunció por conducta sexual inapropiada durante el rodaje de su película, It Ends With Us, y por haber contratado a una agencia de relaciones públicas para lanzar una campaña de desprestigio en su contra.

Por su parte, el director del largometraje, Justin Baldoni negó tales las acusaciones y realizó una contrademanda que tuvo aristas impensadas. Finalmente, se estipuló un juicio para marzo de 2026 y este atractivo documental dirigido por Chris Hackett (Tonight, Charles: Our New King) analiza las pruebas de ambas partes y la respuesta a la disputa en redes sociales, microclima en el que se generó otra batalla: la de quienes aseguran que la actriz quiso controlar el rodaje de film y sabotear la carrera de Baldoni contra quienes no dudan del testimonio de Blake.

La investigación audiovisual de Hackett es la síntesis definitiva del caso que todavía no tiene un cierre y en el que se vieron involucradas poderosas figuras del cine y la música.

El documental He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, en el que se analizan en detalle los documentos legales, también examina el inicio de esta disputa que sacudió a la industria de Hollywood, como se anunció al momento de la presentación de su adelanto oficial: “Cuando el director Justin Baldoni anunció que la actriz Blake Lively protagonizaría su adaptación cinematográfica del exitoso libro It Ends with Us, las redes sociales se llenaron de expectativa, pero la controversia que ha envuelto a la película desde su estreno ha amenazado con eclipsar su mensaje sobre la violencia doméstica”.

Toda la polémica

It Ends With Us es la novela que la autora norteamericana Colleen Hoover publicó en 2016. La historia se centra en el vínculo entre Lily Bloom y su pareja, Ryle Kincaid, quien ejerce violencia sobre ella; y en la reaparición de quien fuera el novio de la adolescencia de la joven, Atlas Corrigan. El libro se convirtió en un fenómeno: vendió más 10 millones de copias y se tradujo a 20 idiomas. Asimismo, tuvo una secuela titulada It Starts With Us. La adaptación cinematográfica, dirigida por Baldoni y escrita por Christy Hall, también fue un éxito antes de que estallara la polémica: con un presupuesto de 25 millones de dólares, el drama, estrenado en agosto de 2024, recaudó 351 millones a nivel mundial.

Semanas antes de que se conociera la denuncia de Blake Lively, la promoción de la película fue centro de una polémica por cómo la actriz la promocionó junto al elenco con decoración de flores por doquier, publicidad de bebidas alcohólicas y toques “fashion”. Lively recibió comentarios adversos por cómo aludía al film de manera divertida y sin tomar en consideración su tópico central sobre la violencia doméstica. Por otro lado, llamó la atención que Lively y Baldoni promocionaran el film por separado. Los rumores no cesaron hasta que finalmente se dio a conocer la razón principal.

Cuatro meses después del estreno de la película, Blake Lively presentó una denuncia contra Justin Baldoni ante el Departamento de Derechos Civiles de California por conducta sexual inapropiada y por propulsar una campaña de desprestigioso en su contra. Luego, se suscitó una contrademandas millonaria de Justin Baldoni y varios cruces que el documental de Universal+ retrata en detalle.

Uno de los ribetes impensados de la demanda tuvo como protagonista a la estrella de la música y entonces amiga de Lively, Taylor Swift. Los abogados de Baldoni le enviaron una citación a declarar por haber presuntamente atestiguado cómo Lively presionó a Baldoni para reescrbir la película. El actor declaró haber sido invitado a la casa de la actriz en Nueva York en 2023 para hablar sobre los cambios en el guion, donde su esposo, Ryan Reynolds, y Swift estuvieron presentes para acompañarla. Sin embargo, los representantes de la artista aseveraron que “ella no participó en ninguna decisión creativa ni de casting” de la película. Al poco tiempo, la citación fue retirada, pero la amistad entre Lively y Swift se vio profundamente afectada.

En marzo de 2026 se llevará a cabo el juicio en el que se analizarán las acusaciones de acoso sexual, represalias y daños a la reputación de la actriz. Según confirmó el abogado de Blake Lively, Michael Gottlieb, ella testificará. “El momento decisivo para que se cuente la historia de una demandante es el juicio. Esperamos que ese sea el caso aquí”, le aseguró el letrado a People sobre un juicio que recibirá una inevitable atención mediática.