China pidió este jueves a sus ciudadanos “extremar las precauciones de seguridad” al viajar a Estados Unidos y que eviten entrar a ese país por el aeropuerto de Seattle, tras la repetición de incidentes de interrogatorios y “acoso” contra académicos chinos en esa ubicación.

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El aviso, emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, así como por su embajada y consulados en Estados Unidos, llega después de que alrededor de 20 académicos chinos con visados válidos fueran sometidos recientemente a interrogatorios por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al intentar entrar al país.

A los ciudadanos chinos, que viajaban para asistir a una conferencia académica, se les denegó la entrada a Estados Unidos cuando aterrizaron en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma, que da servicio a esa ciudad del noroeste del país y a sus alrededores.

Las instituciones aconsejan en el comunicado que, ante la repetición de incidentes de interrogatorios y acoso dirigidos contra académicos chinos en este aeropuerto, los nacionales chinos que planeen viajar al país norteamericano en fechas próximas extremen las precauciones de seguridad y eviten entrar por este aeropuerto.

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Según un comunicado publicado por el Departamento de Asuntos Consulares en su cuenta de la red social y aplicación WeChat, y a la vista de estos incidentes reiterados, las autoridades chinas también instaron a los viajeros a revisar con antelación las normas de entrada en Estados Unidos y a prepararse adecuadamente.

Asimismo, recomendaron mantener la calma y responder de manera racional en caso de ser interrogados por agentes de las fuerzas del orden estadounidenses.