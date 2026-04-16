Estupendo lo de Abelardo De la Espriella con Vicky Dávila, donde el ‘Tigre’ se mostró tal cual es, afloró su talante Caribe. Veníamos acostumbrados a candidatos acartonados, posando de estadistas, intentando parecer los indicados para manejar el país. Hasta los pocos candidatos Caribe, antaño pretendieron disimular su acento, para evitar el rechazo cachaco, que ya no existe, o que se manifiesta poco.

Pero el ‘Tigre’ significa fervor, al punto que a la entrevista hubo más de ¡80 mil conectados! gente que quería sentir cercano al candidato diferente, a quien plantea hacer las cosas de modo diferente, aquél que interpreta la política como debe ser, un instrumento para el servicio y beneficio de la comunidad. Como él mismo afirma, iniciada su campaña, los políticos lo miraban como animal raro, un tipo sin partido, sin respaldo electoral, sin ninguno de los grandes empresarios apoyándolo, y él aspirando a la presidencia. Era, claro, algo extravagante. Pero al muy poco tiempo, su mensaje caló. La gente está hastiada de tanto irrespeto a los principios y valores, de tanta estupidez, de tanta equivocación, y de tanta agresión y delincuencia. La gente quiere volver a sentirse apoyada y respaldada, y el ‘Tigre’ representa la recuperación de todo lo en mala hora extraviado, y que Cepeda quiere eternizar.

Abelardo, además, es de los nuestros. Llama a las cosas por su nombre, los malandros saben lo que con él les espera, aunque suponga gran peligro. Pero como él mismo dice, llegó tarde a la repartición del miedo. Es el propio caribe. Adelanta su campaña en medio de la gente, pues es el candidato de la gente. Por ello el petrismo y compañía, con Cepeda a la cabeza, están asustados, pues se sienten derrotados: Oyen los ruidos: ¡El tigre ruge!

Coletilla Caribe: Cada vez que algún joven oriundo de El Caribe sobresale, sirve de referencia e inspiración a todos sus contemporáneos, y se constituye en ejemplar muestra de que para la mujer caribe todo se puede alcanzar con esfuerzo y dedicación, dado que el talento por aquí abunda. Es el caso de la barranquillera Valentina Restrepo, médico de Uninorte, quien con brillo nos representa aportando sus conocimientos en el Yale Cancer Center, en investigaciones en la Clínica de Hematología Benigna de Yale, al punto de obtener con sus aportes, en el Congreso del American Society or Hematology ASH, un especial reconocimiento. Tremendo logro. Ojalá sus triunfos no cesen en la investigación hematológica, y que regrese y se instale aquí en Barranquilla, para beneficio nacional.

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