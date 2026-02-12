El actor Ryan Reynolds se pronunció por primera vez sobre el conflicto legal que involucra a su esposa, Blake Lively, y al actor y director Justin Baldoni, en el marco de una demanda por acoso sexual relacionada con el rodaje de la película ‘Romper el círculo’.

Las declaraciones del intérprete se conocieron tras la filtración de documentos presentados por Lively en el proceso judicial, en el que acusa a Baldoni por hechos ocurridos durante la producción del filme.

Según fuentes cercanas al actor, Reynolds manifestó su postura a través de su entorno, calificando a Baldoni como un “estafador y depredador tóxico”. Además, expresó que, con la información que tenía en ese momento, “no estaba suficientemente enfadado” y que siente que “se quedó corto” en lo que pudo haber hecho.

El actor también destacó el trabajo de su esposa durante el rodaje y reconoció que el éxito de la película estuvo marcado por las circunstancias que ella enfrentó.

De acuerdo con el portavoz del actor, su reacción fue “natural”, dadas las experiencias que vivió Lively.

“Sí, Ryan se involucró. ¿Qué marido no apoyaría a su esposa y a la madre de sus hijos? Vio a su mujer luchar a diario contra el acoso sexual de forma privada y respetuosa, solo para sufrir represalias por ello”, afirmó el representante.

El mismo portavoz señaló que Reynolds defiende “el derecho fundamental a un lugar de trabajo seguro, libre de acoso y represalias”, postura que —según sus palabras— mantendrá “ahora y siempre”.