A más de 30 años del fallecimiento de Kurt Cobain, líder de Nirvana, un nuevo estudio forense vuelve a poner en duda la versión oficial sobre su muerte.

En 1994, las autoridades concluyeron que el músico se quitó la vida con una escopeta en su vivienda de Seattle. Sin embargo, un grupo independiente de especialistas asegura haber encontrado inconsistencias en la investigación original y plantea la hipótesis de un posible homicidio.

El análisis fue encabezado por el forense Brian Burnett y la investigadora Michelle Wilkins, quienes presentaron un informe revisado por pares en el que detallan varios aspectos que, a su juicio, no encajan con la teoría del suicidio.

Uno de los argumentos centrales está relacionado con hallazgos orgánicos descritos en la autopsia original. Según el equipo, ciertos daños observados serían compatibles con una falta prolongada de oxígeno asociada a una sobredosis, pero no con una muerte inmediata por disparo.

El informe también sostiene que el cantante habría ingerido una cantidad de heroína muy superior a la dosis letal, lo que, según los investigadores, lo habría incapacitado antes de recibir el disparo. Para los autores del estudio, algunos elementos de la escena resultaban “demasiado ordenados”, algo que consideran inusual en un suicidio con arma de fuego.

Otro de los puntos cuestionados es la disposición de objetos encontrados en el lugar, como el arma, los cartuchos y otros elementos personales. El equipo independiente afirma que ciertos detalles parecían colocados estratégicamente, lo que alimenta la sospecha de una posible manipulación de la escena.

Asimismo, el análisis menciona que la mano que presuntamente sostuvo la escopeta no presentaba rastros visibles de sangre, un aspecto que, según los investigadores, merecería una revisión más profunda desde el punto de vista científico.

La carta atribuida a Cobain también forma parte de las observaciones del nuevo estudio. Los especialistas plantean que las primeras líneas del documento podrían corresponder a la letra del artista, pero cuestionan las últimas frases, en las que se hace referencia explícita al suicidio. De acuerdo con su análisis, existirían diferencias en el trazo que podrían indicar una intervención posterior.

Pese a la difusión del informe en una publicación científica internacional, la Oficina del Médico Forense del Condado de King y el Departamento de Policía de Seattle han reiterado que no contemplan reabrir el caso. Las autoridades consideran que no existen elementos suficientes para modificar la determinación establecida en 1994.