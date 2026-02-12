EL HERALDO en las calles | La reina del Carnaval, Michelle Char, habla de su coronación ‘Aquí suena’
La soberana habló con EL HERALDO y entregó detalles sobre su coronación, que se realizará este viernes 13 de febrero en el estadio Romelio Martínez.
Desde el Museo del Carnaval, el Rey Momo 2026, Adolfo Maury Cabrera, habló con la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo Galofre, sobre su historia de vida, su liderazgo en el Congo Grande y las lecciones de fortaleza que han marcado su camino dentro y fuera del Carnaval de Barranquilla.
Para las hermanas Marta y Magaly Salas el grupo representa su propia historia de vida. Este año 2026 cuentan con el rey Momo del Carnaval de los Niños, Joshua Ortiz. Se han ganado 24 Congos de Oro y han representado a Barranquilla en eventos en otras ciudades del país, como Cartagena, Neiva y Bogotá.
Con 19 años y discapacidad auditiva, la entusiasta joven representa al barrio San José en el Reinado Popular. Con valentía y mucho orgullo afronta este certamen.
El hijo mayor del fallecido creador del disfraz de El Descabezado, Ismael Escorcia, aseguró a EL HERALDO que continuarán con su legado.