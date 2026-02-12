EL HERALDO en las calles | El Rey Momo Adolfo Maury habla sobre su compromiso con la fiesta más allá del dolor

Desde el Museo del Carnaval, el Rey Momo 2026, Adolfo Maury Cabrera, habló con la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo Galofre, sobre su historia de vida, su liderazgo en el Congo Grande y las lecciones de fortaleza que han marcado su camino dentro y fuera del Carnaval de Barranquilla.