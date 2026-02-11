Los amantes del rock tendrán la oportunidad de quedarse con elementos históricos del género gracias a una subasta que hará el coleccionista Jim Irsay.

Se subastará, por ejemplo, la guitarra que tocó la leyenda del rock Kurt Cobain en el himno del grunge “Smells Like Teen Spirit”, una Fender Mustang usada por el cantante de Nirvana, de 1966.

Además, también estará en el evento el tambor con el logo estampado que anunció a Estados Unidos la llegada de The Beatles, cuando los Fab Four se presentaron en “The Ed Sullivan Show” el 9 de febrero de 1964.

Por si fuera poco, la colección incluye guitarras de músicos considerados leyendas del rock como David Gilmour de Pink Floyd y Jerry García de The Grateful Dead, así como de Eric Clapton, John Coltrane y Johnny Cash.

También habrá guitarras que tocaron John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

“Es justo decir que esta colección de instrumentos de los Beatles... es la colección más importante de los Beatles reunida por alguien que no fue miembro de la banda”, dijo Amelia Walker, directora en Londres de Colecciones Privadas e Icónicas de la casa de subastas Christie’s.

“En su colección hay cinco guitarras de los Beatles, así como el primer set de batería Ludwig de Ringo Starr y el piano de John Lennon, en el que compuso varias canciones de Sergeant Pepper”, explicó.

Se espera que solo por la batería se recauden unos 2 millones de dólares, mientras que las guitarras podrían venderse por alrededor de 1 millón de dólares en la subasta en Nueva York, el mes que viene.

Mientras tanto, la guitarra Kurt Cobain podría venderse hasta en 5 millones de dólares.