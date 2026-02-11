La actriz y generadora de contenido Manuela Gómez recibió una gran sorpresa en el más reciente capítulo del reality ‘La casa de los famosos’. Durante la dinámica de ‘El Congelado’, la antioqueña recibió la visita de su pequeña hija Samantha y su pareja sentimental, Juan Pablo Restrepo, conocido en redes sociales como ‘El Gringo’.

La visita tomó totalmente por sorpresa a la ex Protagonistas de Nuestra Tele, quien no puedo evitar las lágrimas al ver a su bebé, que estaba en brazos de su progenitor.

Vale mencionar, que a mediados del 2025, Manuela había confirmado que si relación con el también cantante de música popular no iba por buen camino, por lo que había decidido mantenerse sola.

“Siempre le pido a Dios que, si ha de llegar una persona, que sea completamente mi complemento, un 100%. Si no es así, no, no quiero nada, prefiero estar sola, pero tranquila. Y además, uno enamorado es una hueva, entonces no, yo estoy muy bien así, mi Dios te pague, yo me voy a quedar así soltera”, dijo Manuela en su momento.

Sin embargo, Restrepo decidió sorprender a la madre de su hija llevándole un anillo, con el que le propuesto matrimonio durante el programa.

“Hola, Colombia. Hola Manu. Hoy, después de seis años, tomé la decisión más importante de mi vida. Y aunque se nos adelantó Samantha, nuestro sueño, nuestra ilusión. No quiero quitarte tu puesto, tu momento ni el lugar que tienes en mi corazón y en mi vida. Esto no es solo una pregunta, es decirte: ‘Estoy listo’. Seguro y compruebo que tú eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Sé que aún no podemos celebrar este momento tan bonito, pero desde aquí te digo: ‘Rompe y disfruta, quédese en la casa’, que yo, yo te esperaré. Te esperaré, la puerta sigue abierta”, escribió en redes sociales.

En las imágenes, se aprecia el momento en que planea la sorpresa y la compra del anillo de compromiso, así como también su traslado hasta Bogotá para ingresar a ‘La casa de los famosos’.

La reacción de la generadora de contenido generó decenas de comentarios en redes sociales, pues algunos consideran que la famosa ignoró a Juan Pablo Restrepo; mientras que otros resaltaron el emotivo momento.

“Me dolió esa ignorada de Manuela al gringo es que ni lo miró”; “Manuela mereces ser feliz y Dios te está poniendo un gran hombre en el camino.”; “Que llorada, lo más lindo que vimos hoy, ojalá construyan ese hogar por esa bebé tan hermosa que merece una familia feliz”; “Manu lo que necesita es dejar que la amen. El amor bonito si existe”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.