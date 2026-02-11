El cantante de música vallenata José Rosado, mejor conocido como ‘El Mono’ Zabaleta, sorprendió a sus seguidores en redes sociales por su rotundo cambio de imagen. Durante sus presentaciones en las festividades de los carnavales en los municipios de San Diego y Gamarra – en el departamento de Cesar, no solo su presentación musical llamó la atención, pues el color de su cabello y atuendo no pasaron desapercibidos.

Leer más: Video: Joven alquiló el helipuerto de la Torre Colpatria para sorprender a su novia y se volvió viral

Desde sus redes sociales el intérprete de temas como “Amor de locos”, “El secuestro”, “imborrable”, “El gorrero”, entre otros éxitos, mostró imágenes del multitudinario evento en el que también compartió temas de su más reciente álbum que lleva por nombre “Brutal”.

En el post de Instagram, se puede observar al cantante luciendo un atuendo con un estampado de flores en tonos rosados, haciendo alusión a los Carnavales. Además, cambió el tono de su cabello y ahora luce un rubio cobrizo con matices naranjas.

Le puede interesar: Berlinale extiende su alfombra roja para estrellas como Amy Adams, Tatum, Binoche y Hawke

Los internautas calificaron el look del artista como arriesgado y algunos lo compararon con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hasta con el astrologo Walter Mercado.

No olvide leer: ‘Cumbres boscarrosas’: Jacob Elordi y Margot Robbie entre los límites del amor y la obsesión