Un joven alquiló el helipuerto de la Torre Colpatria para sorprender a su novia con un picnic romántico, un hecho que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales en los últimos días, despertando asombro, dudas y comentarios divididos entre los usuarios.

Las imágenes muestran una escena preparada en el helipuerto del edificio, uno de los puntos más emblemáticos de la capital colombiana, con la ciudad como telón de fondo. El video se difundió rápidamente en plataformas sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa.

El último romántico de Bogotá 🇨🇴



Un joven creador de contenido decidió tirar la casa por la ventana y alquiló nada más y nada menos que la cima de la Torre Colpatria para armarle un picnic de ensueño a su novia. El hombre, que ya muchos tildan como el "último romántico" de la… pic.twitter.com/2gHrWQcaIn — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) February 10, 2026

Entre los comentarios se leyeron expresiones como “esto no puede ser real” y “el sueño de cualquiera”, mientras otros destacaron la creatividad del gesto con frases como “Él sí tiene buenas ideas de citas” y “El que tiene plata, se la gasta como quiere”.

También surgieron reacciones críticas y de incredulidad, con mensajes como “A uno no lo han querido es pero ni chimba”, además de especulaciones sobre cómo se gestionó el acceso al espacio.

¿Se puede alquilar el helipuerto de la Torre Colpatria?

Tras la viralización del video, usuarios comenzaron a preguntarse si el helipuerto del edificio puede alquilarse legalmente para eventos personales. Según información publicada en las redes sociales de la Torre Colpatria, existe una tarifa adicional de 40.000 pesos colombianos para acceder a este espacio, sumada al costo de entrada al mirador.

La experiencia incluye una estadía aproximada de diez minutos, además de la toma de una fotografía y un video en formato 360°, como recuerdo del momento.

Estos detalles aclararon parte de las dudas sobre la logística del acceso, aunque el debate sobre los protocolos y autorizaciones para el uso de espacios simbólicos continúa en redes sociales.

La Torre Colpatria, con 196 metros de altura y un mirador ubicado en el piso 48, es uno de los íconos arquitectónicos y turísticos de Bogotá. Su ubicación estratégica y su vista panorámica han convertido al edificio en un punto de referencia para visitantes y residentes.