Un video grabado en una final de un torneo infantil se convirtió en viral. El protagonista fue un niño que brilló en una competencia disputada en Quibdó, Chocó, y le preguntaron qué iba a hacer con su premio.

El menor Carlos Hinestroza fue una de las figuras de la Copa Colonia 2026, campeonato de formación que reunió a equipos locales durante varios días en la capital chocoana. Además de levantar el trofeo con su club, también se quedó con el reconocimiento como máximo anotador.

El joven Carlos Hinestroza brilló en la Copa Colonia: fue goleador y campeón del torneo departamental en Colombia.



Durante la transmisión de un medio regional, el pequeño del equipo Los Payes F.C. celebraba con visible emoción mientras sostenía el dinero recibido por su desempeño. Cuando le preguntaron qué pensaba hacer con esa suma, su contestación fue inmediata dijo que enviársela a su mamá.

Contó que ella ha sido su principal apoyo en el camino deportivo, aunque actualmente se encuentra en otra zona del departamento. Su respuesta fue espontánea, pero cargada de gratitud.

X @360RadioCo Carlos Hinestroza fue campeón y goleador de la Copa Colonia

Lo que más llamó la atención y enterneció a los cibernautas fue la respuesta y el modo en que el niño contestó. “Muy bien, gracias a Dios. Estoy contento. Primera vez que tengo mucha plata en mi mano”, dijo.

“Se la voy a mandar a mi mamá. Ella es la que me está apoyando aquí en este proceso. Está en el Medio Atrato”, expresó que esperaba poder hacer llegar el dinero sin inconvenientes “en el camino”.