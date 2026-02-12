El ingreso de la generadora de contenido popularmente conocida como Karola a ‘La casa de los famosos’ ha desatado una ola de reacciones entre los demás participantes del reality. Y es que desde su llegada la barranquillera se fue lanza en ristre contra Mariana Zapata y Valentino, a quienes le dijo que sus días en el programa de entretenimiento estaban contados.

Además, las emociones y sorpresas de la tercera temporada del reality siguen al rojo vivo con los nuevos fichajes del jefe, pues a las instalaciones también llegarán la polémica actriz, Lady Noriega y el destacado actor Juan Carlos Arango.

En uno de los más reciente capítulos se vivió un momento de tensión entre el humorista y cantante Juanda Caribe y Karola, pues durante el juego de robo a las banderas, en el que ambos cuartos – “tormenta” y “calma” – se enfrentaron, los caribeños se lanzaron uno que otro comentario fuerte.

Uno de los comentarios que más causó indignación en redes sociales fue el realizado por Juanda Caribe en el que se refirió al aspecto físico de la generadora de contenido.

“Recoje las tetas que las tienes caídas”, dijo el humorista en medio de la competencia. A esto, la joven respondió: “¿Qué las tengo caídas? y deliciosas también mi amor".

Lo ocurrido generó comentarios entre los participantes, quienes señalaron que estuvo fuera de lugar.