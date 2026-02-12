La competencia más exigente de la televisión colombiana está a punto de llegar a su desenlace.

El Desafío Siglo XXI ya definió a sus cuatro parejas finalistas, quienes lucharán por quedarse con el premio mayor en la gran final.

Las duplas que siguen en carrera son: Zambrano y Miryan, Rosa y Gero, Rata y Valentina, y Gio y Valkyria. De este grupo saldrán los semifinalistas y, finalmente, la pareja campeona.

Caracol Televisión Desafío en semifinales

Y es que durante más de 90 días, los participantes enfrentaron pruebas físicas y mentales en los tradicionales “Boxes”, escenarios donde la resistencia, la estrategia y el trabajo en equipo marcaron la diferencia.

Actualmente, los competidores restantes se disputan el pase directo a la semifinal en la fase de Salvación, donde cualquier error puede significar el adiós definitivo.

La producción confirmó que el capítulo definitivo se emitirá el martes 17 de febrero de 2026 a las 8:00 p. m., en su horario habitual.

Andrea Serna y Mafe Aristizábal estarán al frente de la última prueba en La Ciudad de las Cajas, donde se conocerá qué pareja se llevará los $1.200 millones de pesos y el trofeo de esta edición.

Cuando se acabe El Desafío estará de regreso el programa musical A Otro Nivel, que se estrenará el 18 de febrero.