A un mes del accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, que terminó con la vida del cantante Yeison Jiménez y cinco personas más, su esposa Sonia Restrepo decidió pronunciarse públicamente por primera vez.

Hasta ahora, las declaraciones sobre la pérdida del artista habían sido ofrecidas por familiares cercanos y miembros de su equipo. Restrepo, quien mantiene un perfil reservado en redes sociales, había optado por vivir el duelo en la intimidad junto a sus hijos.

La viuda del intérprete habló del impacto que ha significado la ausencia del cantante en su hogar. Describió la sensación de vacío que dejó su partida y cómo el tiempo parece haberse detenido desde aquel día.

Archivo particular Al lado de su esposa Sonia Restrepo el artista tuvo tres hijos.

“Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”, dijo.

También recordó su rol como esposo y padre, resaltando su entrega a la familia y el amor que siempre manifestó dentro y fuera del escenario.

“Todavía me sorprendo buscándote en tu lugar en la mesa, en la almohada, en cada momento en el que quisiera contarte algo. Fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo, agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar”, indicó.

Restrepo compartió que sus hijos Camila, Thaliana y Santiago mantienen vivo el recuerdo de su padre a través de la música y las anécdotas familiares.

Asimismo, Restrepo reiteró que el amor por su esposo permanece intacto y que su nombre seguirá presente en cada logro y cada paso que dé la familia.