Pasan las horas y al mismo compás aumentan las preocupaciones del entorno de DJ Dever, quien se encuentra desaparecido desde la mañana de este martes, luego de que actuara en una fiesta privada en Playa Mendoza.

Allí fue retenido por personas que lo desnudaron y luego lo amarraron junto con dos personas de su equipo. Desde entonces todo es incierto.

Su hermano Jackson Ríos, se refirió a lo sucedido.

“Primero que todo mi hermano es una persona humilde, más buena gente no puede ser y que tiene su hijo, tiene su familia que también lo queremos mucho y la verdad que todos estamos destrozados, pedimos que nos lo devuelvan sano y salvo, que sé que ellos de pronto escuchando esto se ponen la mano del corazón y Dios quiera aparezca porque el poder lo tiene Dios más que todo y sé que Dios va a darnos ese éxito”.

Lo último que se supo es que ha sido encontrado el vehículo en el que se movilizaba el Dj Dever sin señales de violencia en el sector Paz de Barranquilla. Se trata de una camioneta Toyota Fortuner de color blanco.

Las autoridades del Atlántico aún se encuentran en la búsqueda del artista y sus dos trabajadores. Trascendió que dos bailarinas fueron liberadas en la Calle 93 con carrera 46.