El maestro Aníbal ‘Sensación’ Velásquez, leyenda viva del Caribe, recibirá el Súper Congo de Oro, el máximo reconocimiento musical que otorga el Carnaval de Barranquilla. El galardón será entregado durante Baila La Calle, el sábado 14 de febrero en el Par Vial de la carrera 50.

“El Carnaval de Barranquilla rendirá un homenaje histórico a una de las figuras más grandes e influyentes de la música tropical colombiana. Este reconocimiento celebra una trayectoria artística que supera las siete décadas y que ha marcado de manera profunda la identidad sonora del Carnaval y del Caribe colombiano”, indicó Carnaval de Barranquilla S.A.S, a través de un comunicado.

‘Sensación’ Velásquez es conocido como ‘El Rey de la Guaracha’, ya que “revolucionó el lenguaje del acordeón y lo llevó a nuevos territorios rítmicos, fusionándolo magistralmente con la guaracha, la cumbia, el porro y otros aires tropicales. Su estilo inconfundible, alegre y vibrante, cruzó fronteras y conquistó escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndolo en embajador indiscutible de la música popular colombiana”, añadió la organización del Carnaval.

El maestro, próximo a cumplir 90 años, ha grabado cientos de canciones que hoy son himnos del Carnaval y banda sonora de generaciones enteras. Temas como Guaracha en España, La Brujita, Alicia la Flaca, El Tuco Perro, entre muchos otros, siguen encendiendo las pistas y manteniendo viva la esencia festiva que define a Barranquilla.

“El Súper Congo de Oro se le otorga por ser una de las más grandes leyendas musicales del país, por su aporte invaluable al patrimonio cultural y por haber transformado la historia del acordeón en la música tropical. Durante la Noche de Orquestas, el maestro estará acompañado por el Grupo Tambó como invitado especial, en una celebración que promete ser uno de los momentos más memorables del Carnaval 2026″, añade el comunicado.