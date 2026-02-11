El Distrito de Barranquilla dio a conocer este miércoles la convocatoria abierta a 702 profesionales en áreas de salud, para que pasen a integrar los Equipos Básicos de Salud (EBS) de la ciudad y así seguir fortaleciendo el esquema de servicio y atención en la ciudad.

El alcalde Alejandro Char anunció la apertura del proceso en su perfil de la red social X (antes Twitter), haciendo un llamado a todas las personas interesadas y que llenen el perfil: “Estamos buscando a los mejores en salud para cuidar a nuestra gente”.

El burgomaestre manifestó los profesionales a los que se les hace el llamado: “Necesitamos médicos, psicólogos, enfermeros y auxiliares de enfermería que tengan vocación para servir con el corazón”.

Char manifestó también que: “Aquí en Barranquilla seguimos llevando la salud a otro nivel, con más oportunidades y mejor atención para todos”.

Finalmente, brindó la invitación: “Si quieres hacer parte de este gran equipo que salva vidas, súmate y postúlate aquí”, dejando el siguiente link para surtir el proceso.

Según la legislación, los Equipos Básicos de Salud (EBS) en Colombia son una estrategia de “atención primaria y extramural” del Ministerio de Salud, diseñada para llevar cuidado médico preventivo directamente a hogares en zonas dispersas y vulnerables.

Los mismos están conformados por médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogos y promotores, buscan cubrir hasta 5.000 familias, realizando diagnóstico, promoción de la salud y prevención de enfermedades.

“El objetivo es mejorar la calidad de vida y evitar complicaciones, integrándose a las redes de servicios de salud (ESE) y, en ocasiones, a telesalud”, señala el proyecto del Ministerio de Salud, encargado de impulsar esta iniciativa.

Se financian con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), la UPC, regalías y resoluciones específicas del Ministerio de Salud, beneficiando a múltiples territorios en el país, entre esos Barranquilla y el Atlántico.