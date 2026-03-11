El actor canadiense Ryan Reynolds podría viajar próximamente a Bogotá para presenciar un partido del Inter de la capital, equipo que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la actual temporada de la Liga BetPlay y del que es socio.

La posibilidad fue confirmada por directivos del club, quienes aseguraron que el artista reconocido mundialmente por su participación en Deadpool está interesado en ver de cerca el rendimiento del equipo en el estadio de Techo.

Reynolds forma parte del grupo de inversionistas vinculados al proyecto del Inter de Bogotá a través del conglomerado NX Football. Su interés en el fútbol se ha hecho cada vez más visible en los últimos años, especialmente tras el éxito que ha tenido con el club galés Wrexham AFC.

Y justo tras el silbatazo final del partido en el que Wrexham quedó eliminado de la FA Cup ante el Chelsea, Ryan Reynolds, dueño del club, y todos los aficionados del equipo galés ovacionaron y reconocieron a su equipo. No lograron cumplir el sueño de derrotar a los campeones del… pic.twitter.com/vEV4kfkyhb — Invictos (@InvictosSomos) March 7, 2026

De acuerdo con lo expresado por la dirigencia del equipo capitalino, el viaje del actor podría concretarse hacia el final del campeonato o incluso a comienzos de 2027, dependiendo del desempeño del club en el torneo.

Y es que el equipo ha destacado por su rendimiento deportivo durante las primeras jornadas del campeonato.

⚽💥 ¡GOL DE JUAN DAVID VALENCIA Y LO GANA INTER. BOGOTÁ 3-2! ¡Partidazo y pasan arriba los capitalinos! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/4TZaIIcrKT — Win Sports (@WinSportsTV) February 12, 2026

Bajo la conducción del técnico argentino Ricardo Valiño, el conjunto bogotano suma cinco victorias, cuatro empates y una sola derrota tras diez partidos disputados.

Estos resultados le han permitido mantenerse cerca de los primeros lugares de la tabla con 19 puntos, en plena pelea por asegurar un lugar en los cuadrangulares semifinales.