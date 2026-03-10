Una actividad organizada por la municipalidad de Colonia Aurora, en Argentina, durante las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, dio bastante qué hablar en redes sociales.

Y es que durante el evento, algunas mujeres participantes recibieron baldes, escobas y escurridores como “premios” en juegos y competencias promovidos por el gobierno local.

En las redes sociales se difundieron las imágenes de las mujeres recibiendo estos elementos de limpieza, provocando críticas de usuarios que consideraron que el gesto reforzaba estereotipos vinculados al rol doméstico femenino.

Sin embargo, el intendente del municipio, Carlos Goring, defendió la actividad y aseguró que los premios estaban relacionados con dinámicas recreativas realizadas durante la jornada.

Según explicó el jefe comunal en declaraciones a los medios locales, las actividades incluían juegos de mímica en los que las participantes debían representar diferentes oficios o tareas para que el resto del público adivinara.

Municipalidad de Colonia Aurora Polémica en Argentina por regalos del Día de la mujer

Entonces por eso indicó que los artículos de limpieza fueron entregados a quienes mejor interpretaron las escenas de limpieza.

“Nosotros, humildemente, celebramos el día. No nos imaginábamos que algunos opositores, con mala leche, saquen esta versión ¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?”, dijo.

Asimismo, se defendió señalando que durante la celebración se realizaron más de 80 sorteos adicionales, en los que se entregaron otros obsequios como cuadros de la artista local Lenir Dutra y plantas ornamentales.

Igualmente, los cibernautas rechazaron este tipo de regalos en los que se discrimina a la mujer.