El director Francis Ford Coppola ha reaparecido este miércoles ante el público, veinte días después de su operación de corazón, para entregar el León de Oro honorífico del Festival de Venecia al alemán Warner Herzog, a quien alabó por su extraordinaria carrera, recibiendo ambos la ovación del público.

“Gracias. He venido aquí para conmemorar a Herzog y nada más que para eso, aunque no es suficiente. Debemos celebrar que exista alguien como él”, proclamó desde el escenario Coppola, recibido con un largo aplauso del público y de las autoridades de la Mostra.

El mítico autor de películas como ‘Apocalypse Now’ (1979) o de la trilogía ‘El Padrino’ ha viajado a Venecia para la gala del premio de Herzog, veinte días después de someterse a una cirugía cardíaca en Roma a sus 86 años.

“La vida de Herzog ha llenado páginas de enciclopedia. Ha escrito libros, dirigido, actuado. No solo puede llenar una enciclopedia, es una enciclopedia con una creatividad exuberante”, destacó Coppola.

#BiennaleCinema2025 #Venezia82 #GoldenLionForLifetimeAchievement #WernerHerzog: “The Venice International Film Festival has always been good to me. It’s a wonderful place to meet my colleagues and my audience. Thank you #FrancisFordCoppola – we've known each other for half a… pic.twitter.com/XsFibyoD3R — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 27, 2025

El maestro estadounidense citó algunas de las películas del alemán que, dijo, “sacudieron” su vida, como ‘Aguirre, la cólera de Dios’ (1972), ‘Fitzcarraldo’ (1982), ‘The enigma os Kaspar Hauser’ (1974) o ‘Stroszek’ (1977).

“Yo nunca había visto cintas como aquellas, todas únicas y muy diferentes entre sí, magníficas”, elogió.

Acto seguido, Herzog subió al escenario del Palacio del Cine de Venecia para recoger el León de Oro honorífico de manos de Coppola, recibiendo ambos una larga ovación del público.

RICCARDO ANTIMIANI/EFE VENICE (Italy), 27/08/2025.- German director Werner Herzog (R) receives the Golden Lion for Lifetime Achievement from US director Francis Ford Coppola (L) at the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 27 August 2025. The film festival runs from 27 August to 06 September 2025. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

El veterano cineasta alemán agradeció la “gentileza y generosidad” de su amigo, a quien conoció hace medio siglo cuando le acogió en su casa de San Francisco porque no tenía dinero para una habitación de hotel. “Ahí escribí el guión de ‘Fitzcarraldo’”, recordó.

“La vida siempre me ha sido benévola. Soy un hombre bendecido y afortunado. Siempre he intentado aspirar a algo que vaya más allá de lo habitual, ser un buen soldado del cine, lo que implica perseverancia y sentido del deber”, afirmó Herzog.

La gala sirvió para inaugurar la 82 edición del Festival de Venecia pero también para otro homenaje, el del fallecido escritor Andrea Camilleri, creador del comisario Montalbano y de quien el próximo 6 de septiembre se cumple el centenario de su nacimiento.

Por último, la ceremonia acogió el estreno oficial de la película de apertura del certamen, ‘La Grazia’ del italiano Paolo Sorrentino, una de las veintiuna obras que compiten por este León de Oro.

