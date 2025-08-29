Julia Roberts realiza una de las mejores interpretaciones de su carrera en ‘After the Hunt’, el filme de Luca Guadagnino presentado este viernes en la competición de Venecia, donde la actriz quiso evitar pronunciarse sobre las preguntas que ha suscitado una historia provocadora sobre el feminismo y el movimiento #MeToo.

Lea La película ‘Estimados señores’ lidera las nominaciones a los Premios Macondo

Al ser preguntada sobre si el filme socava de alguna manera el movimiento feminista, Roberts cambió la sonrisa con la que entró en la sala de prensa por un gesto más serio y empezó diciendo que no quería ser desagradable con la periodista porque no es su naturaleza serlo.

“No creo que (la película) haga lo que dijiste de que revive viejos debates. No creo que se trate solo de revivir el debate sobre mujeres enfrentadas o que no se apoyan entre ellas, sino que hay viejos argumentos que se reavivan en esta película y provocan discusiones”, señaló la actriz.

Aquí Noomi Rapace lleva a Venecia a la madre Teresa de Calcuta: “Si viviera, estaría en Gaza”

“Lo mejor de tu pregunta es que demuestra que todos salieron del cine hablando de ello y eso es lo que queríamos, que cada uno saliera con diferentes emociones y puntos de vista, porque las removimos para ustedes. Así que, de nada”, agregó Roberts.

Además resaltó que precisamente el objetivo del filme es provocar debate y discusiones entre los espectadores. “No sé si es controvertido en sí, pero desafiamos a la gente a conversar, a emocionarse o a cabrearse (...) Pero tú decides si tomas martinis o limonada después de la película”.

Además George Clooney muta en la estrella ‘Jay Kelly’ en La Mostra, aunque no presentó la cinta por sinusitis

“Para mí, eso es lo más emocionante, porque ahora estamos perdiendo el arte de la conversación en la humanidad. Y si hacer esta película logra algo, creo que lo más emocionante que podríamos lograr es que todos hablen entre sí”, defendió la actriz.

E insistió en que la magia del cine es precisamente que la cámara aterrice en un lugar y momento concreto para contar y documentar lo que ve.

También Emma Stone brilla en Venecia con ‘Bugonia’ y reconoce que cree en los extraterrestres

RICCARDO ANTIMIANI/EFE VENICE (Italy), 29/08/2025.- (L-R) Michael Stuhlbarg, Nora Garrett, Luca Guadagnino, Julia Roberts, Ayo Edebiri, Chloe Sevigny and Andrew Garfield attend the photocall for 'After the Hunt' during the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 29 August 2025. The film festival runs from 27 August to 06 September 2025. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

En ‘After the Hunt’ (titulada en español como ‘Caza de brujas’) “no estamos haciendo declaraciones”, afirmó la actriz tras ser preguntada por la postura del filme ante el movimiento #MeToo. “Me encantan las preguntas sencillas por la mañana temprano”, dijo irónicamente antes de contestar.

“Estamos retratando a estas personas en un momento de su vida, la cámara cayó del cielo en ese momento concreto y capturó todo eso, eso es lo increíble”, señaló la protagonista de ‘Pretty Woman’, que dominó la rueda de prensa de principio a fin.

Más La magia de ‘La Bella Durmiente’ regresa a la gran pantalla con el Ballet de la Ópera de París

En el filme, Roberts interpreta a Alma Olson, una profesora de Filosofía de Yale que parece llevar una vida perfecta, con un marido que la entiende, una buena posición profesional y una amistad sólida con un colega, Hank (Andrew Garfield).

Pero todo cambia cuando su alumna más brillante, Maggie, (Ayo Edebiri) asegura que Hank ha abusado de ella. Las dudas se instalan en Alma, condicionada por un secreto que oculta desde su adolescencia.

Lea El documental sobre Juan Gabriel en Netflix estrenará el 30 de octubre

Para Guadagnino, el filme muestra a personas que cada una tiene una verdad y ninguna es más importante que otra. “Es una lucha de verdades, no se trata de hacer un manifiesto”, señaló el cineasta.

Un realizador que reconoció haber pensado mucho en el cine de Woody Allen, especialmente en su obra entre 1985 y 1991, para los títulos de crédito. “Me pareció una referencia interesante a un artista que ha estado enfrentando problemas sobre su ser y sobre cuál es nuestra responsabilidad al contemplar la obra de un artista que nos gusta mucho”.

Aquí ‘Un poeta’, el gran estreno del cine colombiano

Mientras, Andrew Garfield se enredó entre lo inconsciente y lo consciente al hablar del filme y Edibiri se limitó a señalar que se trata de personajes ricos en complicaciones, lo que para ella, como actriz, es un sueño.

Roberts también habló de la complejidad de los personajes, que son un símbolo de un tipo de grupos que generan una especie de dominó de conflictos, porque cada uno se convierte en la siguiente pieza de ese conflicto.

Además Werner Herzog recibe el anhelado León de Oro de manos de Francis Ford Coppola

“Fue increíble levantarse e ir trabajar allí cada día”, afirmó rotunda Roberts, que no paró de bromear con sus compañeros de reparto -“abrid las latas ya para que el ruido no interrumpa las increíbles cosas que vamos a decir”, comentó antes de que empezaran la rueda de prensa- mientras lidiaba con las preguntas de los periodistas, poco interesados en el resto del equipo.

Es la gran estrella del elenco y además era su primera aparición en Venecia, donde esta noche hará su debut en la alfombra roja, uno de los momentos más esperados de esta 82 edición.