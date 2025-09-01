Un adolescente de 17 años de edad fue asesinado de varios disparos por unos desconocidos en moto cuando visitaba a su novia, quien también resultó herida en medio del atentado.

El hecho de sangre ocurrió en la noche de este domingo 31 de agosto en el barrio El Bosque, localidad Suroccidente de Barranquilla.

El occiso fue identificado por las autoridades como Janer José Maldonado Turizo, integrante de la estructura criminal ‘Los Costeños’.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, siendo las 8:50 p. m., Maldonado se había dirigido hasta la casa de su novia, ubicada en la calle 77 con carrera 6E, con el objetivo de visitarla y dialogar un rato.

Sin embargo, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el sitio donde estaba la pareja. Acto seguido, el parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y disparó en contra de las víctima para posteriormente darse a la fuga junto con su cómplice.

Ambos fueron auxiliados por los moradores del sector, quienes los trasladaron hasta la Clínica San Igancio, pero los médicos de turno informaron que el joven de 17 años había ingresado sin signos vitales.

Por su parte, la menor de 16 años permanece estable y se recupera de sus heridas en el centro médico.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, Maldonado Turizo había sido señalado de participar en al menos 12 homicidios. Asimismo, había sido uno de los ocho menores que se habían fugado del Centro de Reeducación ‘El Oasis’ en marzo del vigente año.

Además, el menor de 17 años registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y hurto.