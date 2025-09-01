Un grave hecho de sangre se registró en la madrugada de este domingo 31 de agosto en el barrio Marta Gisella, en el municipio de Soledad, pero solo hasta este lunes 1 de septiembre trascendió información sobre el particular.

Se trató de un doble homicidio que tuvo lugar en un sector enmontado de la localidad, en donde permanecían Luis Enrique Escorcia Osorio, alias el Mocho y con 21 años, y Sair Rubén Rey Acosta, alias Saio, de 20, tal y como fueron identificadas las víctimas fatales.

Testigos informaron a la Policía Metropolitana de Barranquilla que Sair Rubén Rey Acosta compartía con otras personas en la terraza de un inmueble y, hacia las 5:00 de la mañana, hizo presencia en el lugar Escorcia Osorio. En medio de saludos, este último habría convidado a Sair a adentrarse en un sector enmontado, cercano a la vivienda donde escuchaban música y bebían, aparentemente, para consumir estupefaciente.

Luego de tal acción, de acuerdo a la narración de las personas, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que acompañantes de Sair, entre esos su pareja, corrieron hasta el sector enmontado y hallaron a los jóvenes en estado agonizante.

Escorcia y Rey Acosta fueron trasladados a centros asistenciales de la zona y posteriormente se confirmaron sus decesos.

La investigación de este doble crimen fue asumida por investigadores del CTI de la Fiscalía, encargados además de la diligencia de levantamiento.

El mismo cuerpo de investigación fue el que informó que las víctimas tenían anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por varios delitos y añadió que una de las víctimas, en específico Luis Enrique Escorcia Osorio, alias el Mocho, tenía al menos una semana de haber retornado de Bogotá, en donde se encontraba trabajando.

Fuentes judiciales señalaron que en el lugar donde se cometió el doble crimen tienen injerencia el hombres al mando de Alexis 10, relacionados con la estructura criminal ‘los Costeños’.