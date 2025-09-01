En horas de la tarde de este domingo 31 de agosto se registró un atentado sicarial en el barrio La Central, municipio de Soledad, que dejó como saldo una mujer muerta.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Sandra Patricia Molina Bujato, de 31 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, siendo las 4:45 p. m., la víctima se encontraba departiendo en un establecimiento de razón social llamado ‘Tienda La Nacional’, ubicada en la carrera 5 con calle 69, en el barrio antes mencionado.

Mientras la mujer ingería bebidas embriagantes, un sujeto a bordo de una motocicleta arribó hasta el lugar y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y le propinó seis mortales disparos, para posteriormente huir.

Tras el ataque, los familiares de la víctima se acercaron hasta el sitio y la auxiliaron. Sin embargo, se percataron que Molina no registraba signos vitales, por lo que la trasladaron a su residencia, donde permaneció hasta que una patrulla de la Policía llegó al lugar.

Acorde a la información suministrada por los allegados de la mujer de 31 años, el sujeto que realizó el ataque armado minutos antes se había presentado en la residencia de la víctima, preguntando por su ubicación.

Los familiares, creyendo que se trataba de un conocido, le indicaron que Molina encontraba en el establecimiento antes mencionado, sin tener idea que habían conducido al asesino hasta la mujer.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este hecho de sangre.