Hoy, el corazón de los marinos se tiñe de luto, esto luego de que se confirmara la terrible noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del Grumete Julián Fernando Condia Bello, de 18 años de edad y oriundo del municipio de Sogamoso, Boyacá, en horas de la mañana de este 1 de septiembre, quien viajaba a bordo del imponente Buque Escuela Gloria.

Leer más: Capturan en Villas Las Moras a ‘Machi’, jefe de sicarios de ‘Los Costeños’

Hay que recordar que el marino había desaparecido en horas de la mañana del pasado 31 de agosto, luego de haber caído al río Magdalena cuando se encontraba realizando los últimos preparativos previo al desarrollo de las actividades que tenía programado el “embajador de los mares” en el muelle de Puerta de Oro del Gran Malecón a eso de las 10:00 a.m.

Sin embargo, debido a la emergencia la Armada Nacional informó por medio de un comunicado que la jornada cultural y pedagógica había sido cancelada.

Con el corazón en la mano y el alma dolida, el Contraalmirante Javier Hernando Rubio, Director de la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC’ Barranquilla, informó a EL HERALDO cómo fueron las labores de rescate y el apoyo psicológico que le están brindando a la familia del Grumete.

“En nombre de los hombres y mujeres de la Armada de Colombia expresamos nuestros sentimientos de condolencia y apoyo a la familia de nuestro grumete Julián Condia…Ayer, durante una maniobra de alistamiento del Buque Escuela ARC Gloria para ingresar al puerto de Barranquilla, ocurrió un accidente en el que el joven cayó al agua… De inmediato la Armada desplegó tres esfuerzos de búsqueda: uno marítimo-fluvial, uno aéreo y uno terrestre. Más de 806 hombres se desplegaron por toda la ribera del Tajamar con medios navales, y en horas de la mañana de hoy logramos encontrar el cuerpo del grumete en el sector de Isla Salamanca, hacia el costado del departamento del Magdalena”, informó el Contraalmirante.

Lea también: Por falta de pago, motorizados asesinan de tres tiros a un hombre en Las Malvinas

El Director de la Escuela Naval recuerda a Condia como un joven bastante esforzado y al que sus compañeros valoraban en cada una de las actividades.

“Condia tenía 18 años y llevaba un año y medio en la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Estaba a bordo realizando sus prácticas marineras para graduarse como marinero segundo ahora en el mes de diciembre”, reveló.

Asimismo, el Contraalmirante manifestó que desde el día de ayer los padres del marino se encuentran en la ciudad de Barranquilla recibiendo todo el apoyo psicológico por medio de dos equipos interdisciplinarios.

“Desde el primer momento desplegamos dos equipos interdisciplinarios. Uno se encargó de acompañar de manera permanente a la familia, trasladándolos desde Sogamoso, Villavicencio y Bogotá, en un avión de la Armada hacia Barranquilla. La señora Marcela y el señor Luis, padres de Julián, se encuentran con nosotros desde ayer, acompañándonos en las labores de búsqueda…También dispusimos de un equipo especializado para verificar todos los procedimientos realizados durante el entrenamiento y garantizarle a la familia transparencia y tranquilidad en este proceso”, manifestó.

Luego de que las autoridades competentes realicen los actos urgentes, el cuerpo del Grumete Condia será trasladado a la Estación de Guardacostas y luego a Medicina Legal, donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes.