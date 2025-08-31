Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos durante la mañana de este sábado 30 de agosto. El crimen ocurrió en el barrio Las Malvinas, localidad Suroccidente de Barranquilla.

El occiso fue identificado por las autoridades como Yesid Rafael Carrillo Valencia.

De acuerdo con el informe de la Policía, siendo las 9:10 a. m., la víctima se encontraba en la terraza de su vivienda, ubicada en la carrera 9D con calle 99A-44, mientras departía con varios allegados y amigos.

De un momento a otro, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron hasta su residencia. El parrillero entabló una conversación con la víctima y le exigió 200.000 pesos.

Acto seguido, esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó tres mortales disparos al hombre de 30 años de edad, para luego escapar junto con su cómplice con rumbo desconocido.

Posterior al ataque, los familiares de Carrillo lo auxiliaron y lo trasladaron hasta el Paso San Ignacio. Sin embargo, médicos de turno informaron que el hombre había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Según las autoridades, el ataque armado se habría perpetrado por un ajuste de cuentas por la falta de pago de un dinero.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y esclarecer las causas de este homicidio.