En horas de la mañana de este domingo 31 de agosto se registró un trágico accidente de tránsito que dejó como saldo un motociclista muerto. El siniestro ocurrió en la vía principal que conduce a la bajada del corregimiento de Salgar, Puerto Colombia.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Michael Yesid Munive Carrasquilla, de 32 años de edad.

De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, a eso de las 8:30 a. m., Munive Carrasquilla conducía una motocicleta marca AKT modelo CR4 125 de placas FXY-31F a la altura de la calle 12 con carrera 15.

En medio del recorrido el hombre de 32 años de edad, al parecer, perdió el control del vehículo y terminó estrellándose violentamente de frente contra un poste que estaba ubicado por la zona.

Tras colisionar, Munive quedó tendido en plena carretera, falleciendo de forma instantánea debido al fuerte impacto contra el elemento rígido. La moto del hombre quedó sobre la terraza de una vivienda, justo al lado del poste contra el que chocó.

Hasta el lugar se trasladaron agentes del tránsito junto con uniformados de la Policía Nacional. Estos últimos se encargaron de realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las causas exactas de este terrible accidente.