Previo al desarrollo de las actividades del Buque Escuela ARC Gloria, insignia de la Armada de Colombia y reconocido como el “embajador de los mares”, que tenía pensado atracar en el muelle de Puerta de Oro del Gran Malecón a las 10:00 a.m. de este domingo 31 de agosto, en el marco de la iniciativa distrital Barranquilla es Río, un grumete de la institución castrense cayó al río Magdalena durante uno de los alistamientos finales.

La Armada de Colombia emitió un comunicado explicando la situación e informó que adelanta una investigación para esclarecer los sucesos.

“La Armada Nacional se permite informar a la opinión pública que, en hechos que son materia de investigación, este 31 de agosto, durante el desarrollo de actividades de alistamiento para la entrada a puerto del Buque Escuela ARC “Gloria” a la ciudad de Barranquilla por término del crucero de instrucción y entrenamiento de grumetes, cayó al río Magdalena el Grumete Julián Fernando Condia Bello”, reza el comunicado.

Luego de conocerse la emergencia, la institución activó los mecanismos de socorro para lograr el rescate del Grumete Julián Fernando Condia Bello, quien actualmente se encuentra desaparecido.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”, se lee.

Asimismo, la Armada ha dispuesto un equipo especial para brindar apoyo a la familia del Grumete, como también el desplazamiento de una comisión hasta el sitio del incidente.

“La Institución Naval ha dispuesto de un equipo multidisciplinario, con el fin de brindar el apoyo a la familia del Grumete Julián Fernando Condia Bello, al tiempo que ha ordenado el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”, finaliza.

Debido al imprevisto, la Armada informó que las actividades del Buque Escuela ARC “Gloria” en la ciudad de Barranquilla fueron canceladas.