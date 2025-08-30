La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que logró la captura de un hombre de 39 años de edad, conocido en el mundo delincuencial con el alias de Álex, señalado de ser dinamizador de hurtos a usuarios del transporte público.

El procedimiento se adelantó en el barrio California de la capital del Atlántico, en cumplimiento de una orden emitida por las autoridades competentes, por el delito de hurto calificado y agravado.

Las investigaciones revelaron que alias Álex sería responsable del asalto ocurrido el pasado 25 de julio de 2024, en la vía Cordialidad, a la altura del barrio Las Gardenias, donde fue víctima un conductor de bus de la empresa Cootragal y 10 pasajeros, a quienes despojaron de teléfonos celulares y la suma de $700.000 en efectivo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que el capturado presenta cuatro anotaciones judiciales por los delitos de receptación, hurto calificado, tráfico de estupefacientes y homicidio, y según el material probatorio, sería uno de los dinamizadores del hurto a personas y usuarios del transporte público en la ciudad.

“Estos resultados son el reflejo del trabajo articulado de nuestros investigadores judiciales y del compromiso institucional de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos que usan el transporte público como medio de sustento y movilidad”, declaró el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza.