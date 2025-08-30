El municipio de Ovejas, Sucre, está sumergido en la completa tristeza, esto luego de que una mujer nativa de dicho departamento perdiera la vida en un trágico accidente de tránsito cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta desde la ciudad de Barranquilla con destino a su pueblo natal para participar de las festividades.

El trágico siniestro vial ocurrió en horas de la madrugada de este sábado 30 de agosto, en la vía Oriental, entre el municipio de Calamar, Bolívar y la ciudad de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Leidys Andrea Rodríguez Narváez, 27 años de edad y oriunda del caluroso corregimiento de San Rafael.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 5:45 a. m., la joven sucreña conducía su motocicleta marca Victory modelo Venom 18 de placas LOD-40H a la altura del kilómetro 40+150.

El informe reveló que, durante la travesía, un bus intermunicipal de placas SDR-565 que transitaba en el sentido Calamar-Barranquilla, invadió el carril contrario e impactó a Rodríguez.

Tras ser violentamente chocada, la mujer de 27 años terminó colisionando contra el duro pavimento, quedando tendida sobre la carretera. El golpe fue tan potente que le provocó la muerte de forma instantánea.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que la víctima tenía un propósito muy importante durante la visita a su tierra natal: iba a un bautizo durante las populares fiestas patronales.

Agentes de la Policía Nacional se trasladaron hasta el sitio y realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

La Policía del Atlántico adelanta una investigación para esclarecer las causas exactas de este lamentable accidente que hoy enluta al municipio de Ovejas.