Una mujer de 46 años de edad murió tras sufrir un trágico accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción del municipio de Sabanagrande durante la noche de este domingo 10 de agosto.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada por las autoridades como Liceth María Blanco Carrillo, una reconocida comerciante de la Ciudadela Santa Sofía y propietaria del negocio de comida rápida llamado ‘La Jungla’.

De acuerdo con el informe de la Policía, siendo las 9:15 p. m., la mujer conducía una motocicleta desde el sector conocido como ‘El Tesoro’, exactamente en el kilómetro 67+500, en la concurrida vía Oriental, sentido Malambo-Sabanagrande.

Según las autoridades, la mujer conducía por dicho tramo cuando, al parecer, perdió el control del vehículo y terminó chocando violentamente contra una baranda metálica en la vía.

Tras colisionar, la mujer de 46 años quedó tendida sobre la carretera a un lado de su moto, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad del impacto, mismo que le causó un trauma craneoencefálico.