Un Joven resultó herido con arma blanca luego de que varios sujetos intentaran hurtarle una motocicleta que estaba conduciendo en ese momento. Afortunadamente, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró capturarlos tras ser alertados del suceso.

El caso ocurrió durante la madrugada de este sábado 30 de agosto en el barrio Ciudadela 20 de Julio, localidad Metropolitana de Barranquilla.

Leer más: Matan a joven de 26 años cuando salía de una ‘caleta’ en Nuevo Milenio, Soledad

El lesionado responde al nombre de Andri Gabriel Suárez, de 26 años de edad.

De acuerdo con las autoridades, siendo las 12:45 a. m., la víctima se desplazaba a bordo de su motocicleta a la altura del estadio Metropolitano. Durante el recorrido, varios sujetos lo interceptaron y le provocaron varias heridas con un arma cortopunzante.

Asimismo, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y lo amenazó con dispararlo para hurtarle su motocicleta.

Los habitantes de la comunidad se percataron de la situación y rápidamente alertaron al cuadrante del sector. Minutos después, una patrulla se trasladó hasta el sitio y le ordenó a los sujetos que se detuvieran.

Sin embargo, uno de ellos sacó un arma y disparó en contra de los uniformados. Ante la negativa, los agentes reaccionaron de la misma forma, logrando reducir a los delincuentes hasta capturarlos.

Los antisociales fueron identificados por las autoridades como Cesar Alberto Cordero Sarabia, de 37 años, y Edgardo Jesús Polo Díaz alias Polito, de 35 años de edad.

En medio de la balacera, dos ciudadanos resultaron heridos, estos responden a los nombres de Carlos Andrés Peralta Medina, de 35 años, y Samir de Jesús Cerro Pérez, de 25 años de edad. Ambos fueron trasladados hasta un centro médico, donde permanecen fuera de peligro y estables.

EL HERALDO conoció que Cesar Cordero registra una anotación por el delito de lesiones.