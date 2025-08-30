Siendo las 10:17 p. m. de este viernes 29 agosto, un joven de 26 años fue asesinado de tres mortales disparos por unos sicarios a pie. El hecho de sangre se registró en el barrio Nuevo Milenio, en el municipio de Soledad.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Julio Aldair González Castro.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, González Castro se encontraba comprando estupefacientes en una caleta conocida como ‘La esquina caliente’ ubicada en la carrera 14 con calle 61A.

En el momento en que la víctima se disponía a salir del sector, dos desconocidos rápidamente lo interceptaron. Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y le propinó varios balazos para luego huir con rumbo desconocido.

Tras escuchar las detonaciones, los habitantes salieron de sus hogares y hallaron el cuerpo tendido del joven, por lo que le brindaron los primeros auxilios e intentaron trasladarlo a un centro médico. Sin embargo, minutos después se percataron que no registraba signos vitales por lo que dejaron su cuerpo en el piso a unos metros de donde ocurrió el ataque.

Según lnteligencia, el ataque armado se habría perpetrado por el control territorial de la venta de estupefacientes. Asimismo, la zona en la que ocurrió el atentado es de injerencia de la estructura criminal ‘Los Costeños’.

EL HERALDO conoció que la víctima registraba cinco anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto calificado, hurto agravado, tráfico o porte de estupefacientes, lesiones personales culposas y porte ilegal de arma de fuego.