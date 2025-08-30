En horas de la noche de este viernes 29 de agosto un hombre fue asesinado a balazos por dos sicarios cuando estaba realizando compras dentro de un negocio en el barrio La Pradera, localidad Suroccidente de Barranquilla.

Leer más: Hallan cadáver de un hombre calcinado en el interior de una vivienda en Soledad

El occiso fue identificado por las autoridades como Henry Manuel Pérez Pacheco alias El Isleño, de 43 años de edad y presunto integrante del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, siendo las 8:20 p. m., Pérez se encontraba en el interior de un establecimiento comercial ubicado en la calle 115 con carrera 31, cuando se encontraba realizando unas compras.

En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar. El parrillero descendió del vehículo e ingresó al negocio portando un arma de fuego.

Tras identificar a su víctima, el sujeto le apuntó y le propinó varios balazos, causándole la muerte en el lugar de los hechos para posteriormente emprender la huida junto con su cómplice con rumbo desconocido.

Lea también: Asesinan a bala a un cobradiario en el barrio Manuela Beltrán de Soledad

La víctima había sido mencionada días anteriores al hecho de sangre en un panfleto, al parecer, realizado por la estructura criminal ‘Los Costeños’, donde lo amenazaban de muerte.

Asimismo, ‘El Isleño’ había sufrido un atentado sicarial en abril del año 2024 en el barrio Caribe Verde por parte de integrantes de ‘Los Costeños’.

Según Inteligencia, Alias El Isleño estaba encargado de la distribución y venta de estupefacientes en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

EL HERALDO conoció que a Pérez Pacheco le figuraban cuatro anotaciones judiciales por los delitos de; concierto para delinquir por darse para homicidio, concierto para delinquir por darse a la extorsión, homicidio y porte de arma fuego.

De igual forma también presentaba detención domiciliaria en calidad de condenada por los delitos antes mencionados.