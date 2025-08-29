Los vecinos del barrio Vista Hermosa del municipio de Soledad permanecen en el asombro luego de haberse enterado del repentino y trágico fallecimiento de uno de los moradores del sector.

Se trata de Elifelet Caicedo Álvarez, un hombre de 52 años de edad, quien fue hallado calcinado en el interior de su vivienda, ubicada en la carrera 3H1 Nro.17-06, en el barrio antes mencionado.

Según los testigos, a eso de las 9:40 a. m. la hija de la víctima había llegado hasta la vivienda del hombre, ya que desde el pasado domingo 24 de agosto no sabían nada sobre él.

Desafortunadamente, cuando la mujer ingresó al domicilio halló a su padre tendido sobre el piso sin signos vitales y parcialmente calcinado, presuntamente por quemaduras ocasionadas por un cortocircuito.

Tras alertar a las autoridades sobre la situación, miembros del CTI se trasladaron hasta el sitio y atendieron la emergencia, realizando la inspección técnica y el levantamiento del cadáver para posteriormente trasladarlo hasta la morgue de Medicina Legal.