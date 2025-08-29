Siendo las 7:20 a. m. de este viernes 29 de agosto, un hombre fue asesinado a balazos por un sujeto cuando se encontraba caminando en plena vía pública.

Leer más: Auxiliar de buses fue asesinado a bala mientras trabajaba en sector de Barranquillita

El hoy occiso respondía al nombre de Edwin Enrique García Orellano, quien se desempeñaba como un cobradiario.

Según el testimonio de las personas que se encontraban transitando por la zona, la víctima iba caminando por la calle 44 con carrera 11, en el barrio Manuela Beltrán, municipio de Soledad.

De un momento a otro, un sujeto que lo seguía esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios balazos. Posteriormente, el sujeto emprendió a la huida a bordo de una motocicleta marca NKD color negra con otro sujeto que lo estaba esperando metros más adelante.

Malherida, la víctima quedó tendida en el piso y acabó falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de sus heridas, infligidas por dos mortales proyectiles que le atravesaron el tórax posterior.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que la víctima tenía su propia ruta de cobros.

Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales el hombre fue asesinado. Sin embargo, la Policía adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y esclarecer los móviles.