Un auxiliar de buses fue asesinado a bala cuando se encontraba trabajando en compañía de su hermano.

El caso ocurrió en horas de la tarde este jueves 28 de agosto en el sector de Barranquillita, exactamente en la calle 17 con carrera 34, localidad Centro.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Michael Enrique Bulding Mendoza, de 42 años y residente del barrio Divina Luz, en el corregimiento de Palermo, Magdalena.

EL HERALDO conoció que Bulding Mendoza se desempeñaba como auxiliar de bus, laborando en la empresa de transporte público SOTRANSPA, junto con su hermano, quien labora como conductor.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 5:50 p. m., la víctima y su hermano se encontraban laborando a bordo de una buseta afiliada a la empresa anteriormente nombrada.

En medio del recorrido, un sujeto abordó el vehículo con actitud sospechosa y, después de varios minutos, descendió del automotor y disparó en contra de sus ocupantes, alcanzando a impactar a Bulding.

Posteriormente el agresor emprendió la huida hacia un rumbo desconocido. Entretanto, la víctima fue auxiliada por su hermano, quien lo trasladó en el mismo bus hasta el Hospital General de Barranquilla, donde posteriormente terminó falleciendo a causa de las heridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que, al parecer, el ataque a bala se habría perpetrado por un intento de hurto. No obstante, un grupo de investigadores de la SIJIN adelanta labores de reconocimiento para dar con el paradero del agresor y con ello lograr su pronta captura.