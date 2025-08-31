La Policía Nacional, mediante orden judicial, logró la captura de un individuo conocido con el alias de Machi, requerido por el delito de homicidio. El sujeto registra varias anotaciones judiciales por concierto para delinquir y homicidio, lo que confirma su trayectoria delictiva.

La captura se efectuó en el barrio Villas Las Moras, municipio de Soledad, tras una investigación que se extendió durante ocho meses. Alias Machi cumplía el rol de jefe de sicarios dentro de la estructura criminal ֥‘Los Costeños’ y estaría vinculado a homicidios en el barrio Rebolo, asociados al control territorial para la venta de estupefacientes y extorsiones.

De acuerdo con las investigaciones, este individuo delinquía al servicio de alias El Menor, actualmente recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá por el delito de extorsión. Con esta operación, se logró el esclarecimiento de tres homicidios registrados en 2024 en el barrio Rebolo, debilitando la capacidad criminal de esta organización.

Sobre este importante resultado, el señor brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Con este operativo avanzamos en la desarticulación de estructuras delincuenciales que pretenden sembrar miedo en la comunidad. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades investigativas y operativas para garantizar la seguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a los barranquilleros”.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad a la Línea de Emergencias 123 o a la Línea Contra el Crimen 3178965523, bajo absoluta reserva.