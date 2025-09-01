Durante la mañana de este lunes 1 de septiembre los habitantes del barrio San Vicente de Soledad hallaron el cuerpo sin vida de un joven.

El occiso fue identificado por las autoridades como Brayan Ricardo Verbel Mejía, alias el Pelón, de 20 años de edad.

Según el testimonio de los habitantes del sector, a eso de las 6:30 a. m., unos vecinos que se encontraban caminando por una zona enmontada del barrio se percataron del cuerpo de un hombre que estaba tendido sobre unos matorrales.

Al acercarse, estos observaron que el cuerpo registraba heridas con sangre y que permanecía inmóvil, por lo que llamaron rápidamente a la patrulla del cuadrante para que atendiera la novedad.

Minutos después, una patrulla de la Policía junto con un camión del CTI se trasladó hasta el sitio. Tras inspeccionar el cuerpo de la víctima, los peritos informaron que no registraba signos vitales.

Posteriormente, trasladaron el cuerpo del joven hasta la morgue de Medicina Legal.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que la víctima registraba dos anotaciones judiciales por el delito de hurto.

Asimismo, las autoridades revelaron que en el sector existe actualmente una confrontación por el dominio del microtráfico y el cobro de extorsión entre alias El Pelón y alias Pocholo, ambos miembros de la estructura criminal ‘Los Costeños’.