El sueño de convertirse en la próxima Miss Universe Colombia ya comenzó. La noche del sábado inició El Reality de RCN en el que las mujeres más bellas del país buscarán la corona.

El reconocido diseñador Hernán Zajar y las ex señoritas Colombia Valerie Domínguez y Andrea Tovar serán los encargados de elegir a la ganadora.

El panel de jurados cuenta también con un grupo de asesores expertos en la formación y preparación de las representantes de los departamentos, quienes no solo deberán destacarse por su belleza física, sino también por representar la inteligencia, empoderamiento, creatividad y alegría de la mujer colombiana.

Miss Universe Colombia, El Reality, es presentado y producido por Claudia Bahamón. El objetivo es elegir a la representante del país y por primera vez, el público tendrá un papel relevante en la elección de las aspirantes que avanzan en el proceso de selección.

ATLÁNTICO

Nayla Piña Vélez

El departamento del Atlántico ocupa un lugar especial en su corazón. Nayla resalta su potencial económico, la riqueza cultural de sus festividades y el legado de grandes figuras que han llevado el nombre del Caribe colombiano al mundo. Ella misma aspira a ser parte de esa generación que construye desde la raíz y proyecta con orgullo su identidad.

Edad: 24 años.

Ocupación: Comunicadora social y creadora de contenido.

Estatura: 1.70m.

Peso: 55 Kg

BOLÍVAR

María Clara Cortés

Se describe como una mujer sencilla, tranquila, profundamente creativa, con una gran capacidad de asombro y alegría. Bolívar es para ella un territorio lleno de historia, orgullo y legado. Destaca la riqueza cultural de su departamento, desde las murallas de Cartagena hasta la libertad de Palenque, el barro medicinal del Totumo y el tiempo detenido en Mompox. Su visión va más allá del turismo: Bolívar es una escuela viva de resistencia, aprendizaje y belleza ancestral.

Edad: 28 años.

Ocupación: Trabaja en marketing digital.

Estatura: 1.72 m.

Peso: 69 Kg.

CESAR

Adriana Marcela Brand Leiva

Como mujer afrocolombiana, Adriana lleva en su cabello afro la libertad de sus raíces, en su piel la memoria de su herencia, y en su presencia la dignidad de generaciones que han resistido y florecido. Cada rasgo que en su infancia fue motivo de inseguridad, hoy es una bandera de orgullo, autenticidad y amor propio. Lleva consigo la riqueza de la cultura vallenata, la calidez de su gente y el compromiso de honrar sus raíces.

Edad: 22 años.

Ocupación: Modelo.

Estatura: 1.88 m.

Peso: 75 Kg.

CÓRDOBA

Lizeth Paola Cueter López

Lizeth Cueter no es solo una diseñadora de modas: es el espíritu visionario de una mujer que ha hecho de la moda una declaración de poder, resiliencia y amor propio. Desde las calles cálidas de Ciénaga de Oro hasta las pasarelas y proyectos sociales en Montería, esta mujer de 35 años ha construido más que una marca: ha tejido un movimiento.

Edad: 35 años.

Ocupación: Empresaria.

Estatura: 1.67 m.

Peso: 60 Kg.

LA GUAJIRA

Eilan Jusin Sosa Guerra

Eilan se describe como una mujer resiliente, solidaria y determinada. Desde niña ha estado en contacto con la diversidad cultural de su región, algo que valora y promueve con orgullo. Para ella representar a La Guajira en un certamen como este no es solo un logro personal, sino una oportunidad para visibilizar a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que conforman el corazón de su departamento. Cree profundamente en la belleza como vehículo de impacto y en el poder de la autenticidad para transformar realidades.

Edad: 20 años

Ocupación: Estudiante de ingeniería de sistemas.

Estatura: 1.70 m.

Peso: 56 Kg.

MAGDALENA

Sofía Fernanda Donado Díaz

Se describe como una mujer empática, disciplinada y resiliente. Actualmente es CEO de su propia empresa inmobiliaria, lo que refleja su espíritu emprendedor y su capacidad para tomar las riendas de sus sueños. Paralelo a su carrera empresarial y de modelaje, Sofía lidera una fundación enfocada en el apoyo a madres cabeza de hogar y a niños de sectores vulnerables, una causa que le toca el corazón y que se ha convertido en el motor de muchas de sus acciones. Desde su perspectiva, una reina debe tener la capacidad de transformar realidades con acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

Edad: 27 años.

Ocupación: Ingeniera agrónoma, empresaria y modelo.

Estatura: 1.72 m.

Peso: 61 Kg.

SUCRE

Ariana Paola Pérez Alfaro

Ariana es modelo profesional, creadora de contenido y directora creativa de proyectos que reflejan su esencia libre, artística y profunda. Con una figura armoniosa, una sonrisa cálida y una mirada que conecta, esta sucreña ha conquistado espacios en el mundo del entretenimiento y la moda sin perder su raíz, su sensibilidad ni su propósito.

Edad: 29 años.

Ocupación: Modelo.

Estatura: 1.72 m

Peso: 50 Kg

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Marvelis Yesel Watson Bello

Marvelis desea visibilizar la identidad afro y raizal de su región. Además quiere transmitir un mensaje de inclusión, diversidad y pertenencia cultural. Cree firmemente que representar a Colombia en Miss Universe no es solo portar una banda, sino proyectar un mensaje con propósito: uno que eduque, transforme e inspire a nuevas generaciones.

Edad: 27 años.

Ocupación: Fisoterapeuta.

Estatura: 1.68 m.

Peso: 67 Kg.