Michael Chaves concluye la historia de la familia Warren en ‘El Conjuro: Últimos ritos’, una cinta cargada de “terror clásico” que “saca del retiro” a los dos legendarios investigadores paranormales, cuenta el director en entrevista con EFE.

Lea Warwick Davis repetirá como el profesor Flitwick en la nueva serie de Harry Potter de HBO

“Obviamente al ser una película de ‘El Conjuro’, la gente quiere vivir esa experiencia clásica de miedo, esa experiencia de casa encantada y queríamos volver a eso. El caso Smurl nos pareció la oportunidad perfecta para ello”, dice Chaves sobre la película que llegará a salas de cine de Colombia el 4 de septiembre.

La cuarta película de la saga iniciada en 2013 retoma la historia de Ed y Lorraine Warren, pero esta vez retirados de su carrera como demonólogos y dedicados a su vida “tranquila e inalterable” en familia.

Aquí Barranquilla se suma al Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos 2025

“Creo que es un lugar interesante para comenzar, ya que se enfrentan a su mayor desafío: el novio de su hija, quien entra en escena y cada uno de ellos tiene una opinión diferente sobre él”, dice el director.

Pero Tony no será el único desafío que tendrán que enfrentar, la amorosa pareja se verá obligada a volver a su profesión cuando el mal vuelve a tocar su puerta.

Además Estudiante de Producción Audiovisual de la EDA gana premio internacional de cine

“Es como ver a un pistolero que ha colgado las armas o a alguien como el ladrón definitivo que se ha retirado, hay una inevitabilidad en que vayan a volver a lo que tan bien saben hacer”, dice Chaves.

Ed, Lorraine y su hija Judy se enfrentarán al caso de la familia Smurl, quienes tras la llegada de un misterioso espejo a su casa comienzan a experimentar apariciones demoníacas y actividad paranormal, pero que debido a la falta de recursos no pueden abandonar su hogar.

También Dwayne Johnson presenta ‘The Smashing Machine’ en Venecia: “Ahora vivo mis sueños”

“Hay muchos momentos en esta película que hacen que este capítulo final sea tan grande y tenga esa sensación de conclusión”, considera Chaves, quien, basado en hechos reales, explora el caso Smurl, uno de los más trascendentales en la trayectoria de la pareja de investigadores.

Chaves ha formado parte del universo de ‘The Conjuring’ desde 2019 cuando dirigió el filme derivado ‘The Curse of La Llorona’. Más tarde, en 2021, lideró ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’ y en 2023 hizo lo propio con la segunda película de ‘The Nun’.

Más La legendaria Kim Novak recibe el León de Oro veneciano: “Debemos salvar las democracias”

Criado en el catolicismo, pero siendo un escéptico por naturaleza, Chaves siempre se sintió atraído por estas películas que exploran la religión y la fe.

“Tenemos una gran escena de una confirmación, me siento orgulloso de eso porque siempre son bar mitzvahs, nunca confirmaciones”, dice.

Lea ‘Merlina Temporada 2’: Así se ve Lady Gaga en el papel de Rosaline Rotwood

Pero el haber trabajado de cerca con la familia Smurl en la vida real lo confrontó más personalmente de lo que otras películas lo habían hecho.

“A medida de que voy envejeciendo comienzo a tener dudas. Esta película me ha hecho creer definitivamente. Trabajamos con las hermanas Smurl (...) y cuando pasas tanto tiempo con gente que ha experimentado algo así es muy poderoso, y creo que cambiaría a cualquier persona, incluso a un escéptico”, considera.

Aquí Carlos Alberto ‘Beto’ Rosero, elegido nuevo director de la Cinemateca del Caribe

Para Chaves ha sido importante hacer investigación documental y de campo para sus películas. Para ‘The Nun II’ el director estudió órdenes religiosas de monjas y el retrato pareció ser tan preciso, que incluso las monjas alabaron su proyecto.

“Estaba hablando con J.A. Bayona y citando a alguien más me dijo: ‘La creatividad es increíble pero la realidad es infinita’, es algo que se me quedó y me siento así, uno puede sacar tanto de la realidad”, apuntó.