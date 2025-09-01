La mítica actriz Kim Novak, famosa por sus trabajos en obras maestras como ‘Vertigo’ (1958) de Alfred Hitchcock, ha reaparecido este lunes ante el público para recibir el León de Oro honorífico del Festival de Venecia y animar, durante la gala, a “salvar las democracias” del mundo.

“Tengo que ser honesta y decir que una de las razones por las que estoy aquí es para inspirar al mayor número de personas posible, a quienes piensan que sus derechos, su vida y libertad importan”, reconoció la actriz estadounidense en el Palacio del Cine veneciano tras recibir en sus propias manos el reconocimiento.

Y agregó: “Por eso tengo que decir a todas las democracias de nuestro mundo... necesitamos unirnos y trabajar juntos, ser creativos y encontrar el modo de abrir los ojos, ver lo que está pasando y hacer todo lo posible para salvar nuestras democracias”.

Novak, a sus 92 años una de las últimas estrellas de los Años de Oro de Hollywood, ha reaparecido esta mañana en Venecia tras décadas de retiro para recibir el León de Oro honorífico por el inmenso legado que dejó en las páginas de historia del Séptimo Arte.

A lo largo de su trayectoria fue aquella misteriosa rubia en el ‘Vertigo’ de Hitchcock pero también trabajo para otros grandes maestros del momento como Billy Wilder, en ‘Kiss me, stupid!’ (1964), u Otto Preminger en ‘The Man with the Golden Arm’ (1955).

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue el encargado de pronunciar el discurso de elogio durante la ceremonia, celebrándola como una “actriz inolvidable” por su versatilidad y su capacidad para inspirar el “misterio”, la “ingenuidad” o “lo etéreo”.

“Hoy todos como público la deseamos lo mejor. Somos muy afortunados de tenerla aquí y de celebrar a una actriz y una persona extraordinaria. Es el momento de darle las gracias”, dijo Del Toro.

ETTORE FERRARI/EFE VENICE (Italy), 01/09/2025.- US actor Kim Novak poses next to Mexican director Guillermo del Toro (C) and Director of the Festival Alberto Barbera (R) during her Golden Lion for Lifetime Achievement award ceremony at the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 01 September 2025. The film festival runs from 27 August to 06 September 2025. (Cine, Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Acto seguido la diva apareció sobre el escenario del Palacio del Cine -no compareció en la rueda de prensa previa- para recibir visiblemente emocionada una larga ovación por parte del público.

“Es maravilloso estar aquí. Recibo este premio pero es como si vosotros lo recibierais también, porque soy vosotros”, afirmó Novak al público, agradeciendo este galardón a “todos los dioses del paraíso” y dedicándoselo a sus padres, su “brújula” en el pasado.

La celebridad apareció vestida de negro con un pañuelo verde sobre el pecho, ágil, con sentido del humor e incuso dando consejos contra “la presión” de momentos como el de hoy, en el que uno de los certámenes cinematográficos más importantes del planeta le rinden tributo.

“Yo soy bipolar y por eso para mi es mu difícil gestionar la presión. Quiero daros un consejo a quienes os encontréis en mi situación: el arte es una gran ayuda”, sostuvo, animando a ejercitarse en disciplinas como la pintura.

El paso de Novak por el Festival de Venecia no solo ha sido para asignarle el premio honorífico -junto al veterano realizador alemán Wermer Herzog- sino también ha servido para estrenar fuera de concurso ‘Kim Novak’s vertigo’, un documental sobre sus memorias de su papel para el maestro del suspense.